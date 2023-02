Pénurie d'Amoxicilline : la situation s'améliore légèrement dans les pharmacies de la Vienne

Il y a toujours très peu de stocks, mais la situation semble légèrement s'améliorer. Les pharmacies peinent depuis fin 2022 à se fournir en Amoxicilline. Cet antibiotique est utilisé pour de nombreuses maladies, surtout chez l'enfant, comme pour les angines, les otites ou encore les pneumopathies. Certaines officines s'organisent pour s'approvisionner, comme à Poitiers.

"Début janvier, on n'en avait pas du tout. Depuis, on nous a indiqué qu'on pouvait en commander chez des confrères", explique la gérante d'une pharmacie, qui souhaite rester anonyme. Certaines sont maintenant autorisées à en fabriquer par les Agences régionales de santé. Moi, je suis en partenariat avec des confrères de Marseille, qui me fournissent en médicaments toute l'année. Ils ont le droit de m'envoyer cinq boîtes tous les jours, de gélules de 500 grammes." Une situation qui permet désormais à cette professionnelle de répondre à la demande de ses clients. Pour soulager les officines, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a donné le feu vert à 47 pharmacies équipées pour concevoir de l'Amoxicilline.

"Dans un raisonnement collectif"

D'autres réussissent également à s'organiser dans la Vienne. "On arrive de plus en à avoir les produits, confirme Julien Rouger, gérant d'une officine à Poitiers et membre du Conseil de l'ordre des pharmaciens de Nouvelle Aquitaine. On est vraiment dans un raisonnement collectif. Le but, c'est le santé publique, donc on dirige vers un confrère ou inversement, quand on a pas le médicament. Si ce n'est pas possible et que personne n'a le produit, on appelle le médecin et on trouve une solution alternative avec un substitut."

Comme ses confrères pharmaciens, Julien Rouger s'organise pour répondre à la demande. © Radio France - Raphaël Aubry

Outre l'Amoxicilline, la plupart des pharmacies peinent à se fournir pour d'autres médicaments et pas que des antibiotiques. Certains ne peuvent pas être substitués. "Là, c'est plus compliqué. Par exemple, j'ai le cas pour des hormones de croissance pour les enfants ou encore avec l'insuline pour un patient diabétique", continue le professionnelle. Julien Rouger commence à être dans le rouge pour une quinzaine de médicaments.

Ces pénuries s'expliquent par plusieurs facteurs. Les épidémies hivernales partout dans le monde fragilisent notamment le secteur et les délais sont longs pour relancer les industries, après trois ans de crise sanitaire.