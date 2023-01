Pénurie d'antibiotiques : l'entreprise biopharmaceutique GSK à Mayenne fonctionne jour et nuit

Les lignes de production automatisées du laboratoire GSK à Mayenne tournent à plein régime, plus d'une centaine de flacons par minute. L'usine fonctionne jour et nuit, du lundi à vendredi depuis des semaines. Le médicament est ensuite conditionné puis transféré vers 110 pays en Europe et sur tous les autres continents. Près d'un tiers de ce qui est fabriqué à Mayenne reste en France.

A Mayenne, la direction et les salariés n'ont pas le temps de souffler. Ils sont au maximum de leurs capacités.

GSK n'avait plus autant produit depuis 3 ans.

Au plus fort de la crise Covid, avec des confinements généralisés, la production avait chuté. Puis la pandémie a reculé et alors la demande a explosé de nouveau avec le retour en force des traditionnels virus hivernaux, ceux-là mêmes qui s'étaient fait discrets ces dernières années. Et ça, les laboratoires ne l'avaient pas forcément anticipé.

L'usine mayennaise, qui cherche à recruter pour tenir les délais et pour éventuellement fonctionner aussi le week-end, devrait satisfaire tous ses clients d'ici 2 mois, ce qui permettra alors de reconstituer des stocks suffisants.