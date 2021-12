Pénurie d'autotests dans le Territoire de Belfort : "c'est encore un manque d'anticipation"

Difficile de trouver une pharmacie qui vend des autotests en cette fin d'année. Juste avant les fêtes en famille, nombreux sont les clients qui préfèrent être prudents et se tester. Conséquence : la plupart des officines du Territoire de Belfort sont en rupture de stock et les livraisons tardent.

"Est-ce qu'il vous reste des autotests ?" Mathieu Fourny dit répondre à cette question une dizaine de fois par jour, par téléphone, mais aussi dans son établissement de Bavilliers. "Ce sont souvent des personnes qui ne sont pas des habituées, mais qui font le tour des officines pour trouver des tests, sauf que c'est la pénurie", raconte le secrétaire du syndicat des pharmaciens du Territoire de Belfort.

Dans tout le département, comme dans le reste de la France, les officines se retrouvent en rupture de stock d'autotests. "Pour l'instant, on attend les livraisons, qui n'arrivent pas, sauf qu'on a énormément de demandes. Les créneaux pour les tests antigéniques sont déjà très chargés et les futurs autotests ne sont pas encore arrivés qu'ils sont déjà réservés par les clients", ajoute Emmanuelle Diez, pharmacienne à Bavilliers.

D'autres moyens d'éviter les contaminations

Mathieu Fourny tient tout de même à rappeler que la fiabilité d'un autotest "est très relative quand on est asymptomatique", et conseille plutôt de respecter plusieurs règles pendant les repas de fêtes : "être vacciné, forcément, mais aussi porter un masque dès que possible, limiter les jauges et se tenir à distance à table. C'est clair que ce n'est pas très joyeux, mais c'est la seule solution pour éviter les contaminations".

Le secrétaire du syndicat des pharmaciens du Territoire de Belfort regrette par ailleurs le manque d'anticipation. "Depuis le vendredi 17 décembre, nous n'avons plus d'autotests, et nous n'avons toujours pas été livrés. C'est très compliqué. Le problème, encore une fois, c'est que le gouvernement recommande de se tester, mais la logistique ne suit pas. Il y a un réel manque d'anticipation", conclut-il.