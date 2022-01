Pénurie d'autotests en Isère : "Tout va s'améliorer aujourd'hui ou demain", assure l'Ordre des pharmaciens

Le nombre de dépistages au Covid explose ces derniers jours en Isère, comme dans le reste de la France : pas moins de 8 millions de tests ont été réalisés la semaine dernière. Et le nouveau protocole sanitaire depuis lundi, qui impose un test PCR ou antigénique pour les cas contacts, puis deux autotests, rajoute encore de la pression. Résultat : les autotests, particulièrement prisés, viennent à manquer par endroits. Mais les approvisionnements sont en cours, assure Hugues Videlier, président du Conseil de l'ordre des pharmaciens en Auvergne-Rhône-Alpes et vice-président national, basé à Tullins en Isère.

La dernière fois qu'on vous avait reçu, c'était à la fin de l'été. Vous nous disiez déjà "On va tous craquer". Est ce que vous êtes aujourd'hui à la rupture ?

A la rupture, peut être pas. On est sûr sur un chemin de crête en tout cas, on est sur la ligne de rupture, c'est vrai. La profession est fatiguée. Il faut avouer que cette évolution de cette crise sanitaire et puis les décisions qui sont prises le dimanche ne facilitent pas la récupération.

Vous parlez du protocole dans les écoles qui a été annoncé effectivement par Jean-Michel Blanquer dimanche soir. Ça vous a mis en difficulté, ça ?

Ça nous a mis en difficulté. Déjà parce que l'annonce a été faite le dimanche, par M. Blanquer, qui n'est pas notre ministre de tutelle. On l'a appris par les journaux télévisés dimanche et la DGS, la directive générale de santé - la notice officielle - nous est arrivée dimanche soir. Il faut rappeler cette nouvelle stratégie pour les cas contacts, à l'école mais aussi pour tous les adultes. Il a été décidé que les personnes qui ont un schéma vaccinal complet, (mais aussi les enfants de moins de 12 ans, quel que soit leur statut vaccinal) ne seraient plus soumis à quarantaine. Par contre, ils doivent réaliser au plus vite un PCR ou un test antigénique, puis ils doivent opérer une autosurveillance par des autotests qui leur sont fournis par les pharmacies.

On a vu depuis lundi des parents tenter en vain de faire les pharmacies pour trouver des autotests. Est-ce que les problèmes de stocks sont généralisés ?

Alors, trouver des autotests a été le travail des pharmaciens dès lundi matin, quand ils sont arrivés dans leurs pharmacies. Or je vous rappelle que le marché a été complètement complètement asséché par les grandes et moyennes surfaces. Donc, les pharmacies n'étaient pas toutes prêtes, par manque de matériel. Il faut être clair.

Et quand est-ce que vous allez avoir du stock ?

Certains en ont déjà. Pour les autres, j'ai pu échanger avec nos grossistes hier : tout devrait s'améliorer rapidement dans les heures qui viennent, aujourd'hui ou demain au maximum, les autotests devraient arriver. L'autre problème, c'est qu'on avait des stocks d'autotest conditionnés par boîte de 5. Or vu le protocole sanitaire, ce n'est pas possible. Il faut les délivrer à l'unité, donc il faut encore trouver des autotests à l'unité. Et ça, c'est encore un autre problème. Et quand on sait qu'on s'attend à avoir 10% de Français cas contact (ndlr : chiffre avancé par le ministre de la Santé, Olivier Véran), vous imaginez un peu l'ampleur et le nombre de tests qu'il nous faut trouver.

Est-ce qu'au fond, les pharmaciens n'ont pas eu les yeux plus gros que le ventre ? Vous avez réclamé pendant des semaines en début d'année de pouvoir vacciner. Est ce que c'était pas trop ?

Écoutez, pour pouvoir vacciner, avec trois doses, soixante-sept millions de Français, on a besoin des pharmaciens. Je vous rappelle quand même que 40% de la vaccination est faite en médecine de ville, et parmi ces injections, 60% sont faites par les pharmaciens. Alors, si les pharmaciens ne le font pas, ça aurait été une catastrophe.

La période est aussi très profitable pour un certain nombre de pharmaciens, rémunérés pour tous ces tests. Est-ce que derrière, les pharmaciens créent de l'emploi, par exemple ?

Oui, les pharmaciens sont rémunérés 25 euros par test. Aujourd'hui, en pharmacie comme dans beaucoup de métiers, il y a une pénurie de personnel. Nous le disons haut et fort depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est le cas partout : à l'hôpital, dans les pharmacies, etc... On manque de personnels, on manque de diplômés pharmaciens, mais aussi de préparateurs. Sans compter les personnels qui sont malades ou absents parce que les nounous ou les professeurs sont malades. Tout cela exacerbe encore ce manque de personnel. Donc ce n'est pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Il fallait bien que quelqu'un le fasse. Les grands centres, faute de moyens, faute de motivation aussi entre Noël et le jour de L'an, étaient pratiquement tous fermés, ou travaillaient à vitesse réduite. Très franchement, je suis d'abord très fier du travail des pharmaciens jusqu'à présent.