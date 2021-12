Pénurie d'infirmiers : 200 places supplémentaires d'étudiants en 1ère année vont être créées dans le Loiret

Le nombre d'élèves en 1ère année d'infirmier dans le Loiret va faire un bond de 83% d'ici 2023 : c'est l'annonce spectaculaire qu'a faite ce lundi midi François Bonneau, le président PS de la région Centre-Val de Loire. Une première réponse à la pénurie de personnel dans les hôpitaux et cliniques du département - même si c'est une réponse à moyen terme, puisqu'il faut trois ans pour former un infirmier.

Pas assez d'infirmiers formés dans le Loiret

La semaine dernière, Olivier Boyer, le directeur de l'hôpital d'Orléans, annonçait le déclenchement du "plan blanc" au CHRO : pour faire à la 5e vague de l'épidémie de Covid, certes, mais surtout en raison d'un manque de personnel - 90 postes vacants (essentiellement d'infirmiers), l'ayant contraint à fermer 130 lits. "Une situation gravissime", réagissait alors la députée LREM Stéphanie Rist, qui demandait à la préfète une réunion en urgence - réunion qui s'est tenue vendredi.

Entre temps, Florent Montillot, conseiller régional UDI d'opposition et adjoint à la Santé à Orléans, avait profité du conseil municipal pour aborder le sujet : s'il manque tant d'infirmiers dans le Loiret, c'est qu'on n'en forme pas assez, en tout cas beaucoup moins que dans les autres départements de la région. Ainsi, depuis 2018, le nombre d'étudiants infirmiers en première année a augmenté de 15% en région Centre-Val de Loire (passant de 1.166 à 1.336 en septembre dernier). Mais dans le Loiret, cette hausse a été à peine perceptible : + 2% - soit cinq étudiants supplémentaires.

Un retard par rapport aux autres départements de la région

"Si on rapporte cela à 100.000 habitants, on s'aperçoit que le Loiret forme deux fois moins d'infirmiers que l'Indre-et-Loire, et 70% de moins que les autres départements de la région, a martelé Florent Montillot. C'est un déficit d'environ 200 infirmiers et infirmières formés chaque année dans le Loiret. Nous sommes les derniers de la classe ! Ce n'est pas acceptable." L'élu s'appuie notamment sur le tableau ci-dessous :

Evolution du nombre d'étudiants 1ère année en IFSI (Institut de formation en soins infirmiers) © Radio France - Document France Bleu Orléans

Une pique directement envoyée à la Région puisque c'est elle qui finance les Instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) - il y en a deux dans le Loiret : le principal à Orléans, qui dépend du CHRO (et qui fait partie de l'IFPM, l'institut de formation paramédicale), l'autre à Châlette-sur-Loing, en lien avec l'hôpital d'Amilly. En septembre dernier, 175 étudiants en première année d'infirmier ont été accueillis à Orléans et 65 à Châlette, soit un total de 240 étudiants.

"La réponse massive et ambitieuse" de la Région

Ce chiffre sera porté à 340 dès septembre prochain (soit 80 étudiants supplémentaires à Orléans et 20 à Châlette), puis 440 en septembre 2023 : c'est l'engagement que prend François Bonneau, qui récuse tout manque de vigilance face à l'écart ainsi creusé entre le Loiret et les autres départements. "Il n'y avait, jusqu'ici, pas de demande particulière, explique-t-il, ce n'est qu'en octobre qu'Olivier Boyer m'a fait part de ses difficultés. Nous avons alors voulu objectiver les choses et ma réponse est immédiate, elle est massive et ambitieuse. A cause de l'incurie de l'Etat, les Loirétains connaissent déjà une situation où ils manquent de médecins, il n'est pas question qu'ils manquent d'infirmiers, je prends donc très vite les décisions qui s'imposent."

Cette réponse entraînera d'ailleurs des dépenses supplémentaires pour la Région. "Il va falloir des locaux supplémentaires pour accueillir les étudiants, notamment sur le site de l'IFPM à la Source, on réfléchit déjà à cela", assure François Bonneau. La Région a déjà prévu de dépenser l'an prochain plus de 58 millions d'euros pour les instituts de formation en soins infirmiers. Encore faut-il qu'une fois formés, les infirmiers n'abandonnent pas leur métier : "La question des conditions de travail et de la rémunération reste posée, mais ce n'est pas de notre compétence", souligne François Bonneau. En tout cas, l'IFPM organise une journée portes ouvertes le 15 janvier, sur son site de la Source, avenue Diderot.