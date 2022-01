Pénurie d'ophtalmologues en Moselle : les opticiens tirent la sonnette d'alarme

"Plusieurs mois voire presque un an pour avoir un rendez-vous à Metz." Esther Durritxague, opticienne depuis 22 ans à Metz, résume parfaitement la situation présentée par le Rassemblement des opticiens de France (ROF). Selon ce collectif, le manque d'ophtalmos est flagrant dans tout le pays, avec 25 millions d'habitants vivant en désert médical visuel (soit avec moins de 7 médecins pour 100 000 habitants). Et ça a des conséquences sur le travail des opticiens, y compris en Moselle, notamment à Thionville, Forbach et Metz.

Des retards sur le suivi médical

Depuis 2016, les opticiens sont autorisés à exercer un contrôle de la vue. "Mais on ne fait pas tout ce qui est pathologique, même si ça permet de désengorger un peu les cabinets d'ophtalmos", explique Mickaël Navarro, depuis son magasin messin. Problème : avec le délai parfois trop important chez les ophtalmologues, les patients venant dans sa boutique sans ordonnance sont nombreux, quand elle n'est pas périmée. "Les gens sont parfois surpris quand ils remarquent que leur ordonnance est vieille de plus de 3 ans." 3 ans de validité, c'est pour les plus de 42 ans. Elle atteint les 5 ans pour les 16-42 ans.

Mais la principale conséquence est évidemment sur la santé des patients. Selon le ROF, 36% des habitants du Grand Est ont déjà été refusés en rendez-vous par un médecin. Et forcément, le suivi médical en pâtit, "surtout pour les enfants, alors que la myopie est de plus en plus importante chez eux, à cause des écrans", décrit Esther Durritxague. Une campagne d'affichage va donc être lancée par le ROF, en plus d'une pétition déjà en ligne.