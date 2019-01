Pénurie de candidats aux concours d'aides-soignants en Normandie

Faute de candidats, les neuf centres de formations pour aides-soignants de l'Eure et de la Seine-Maritime ont dû décaler d'une semaine la clôture des inscriptions au concours. Le métier, qui permet pourtant une insertion rapide, semble effrayer de plus en plus.

Bois-Guillaume, France

Décidément, le métier d'aide-soignant n'a pas la cote ... Les neuf centres de formation de Seine-Maritime et de l'Eure ont été contraints de repousser la date-butoir des inscriptions à leurs concours, faute de candidats. Du 15 janvier, cette clôture des inscrits est finalement ramenée à ce mardi 22 janvier. Une décision appuyée par l'Agence régionale de santé (ARS), qui gère les instituts de formation d'aides-soignants (IFAS) du territoire.

Un tiers de candidats en moins à Bois-Guillaume

Exemple frappant à l'Institut régional de formation sanitaire et sociale (IRFSS) de la Croix-Rouge, à Bois-Guillaume (Seine-Maritime) : au lieu des quelque 450 candidats inscrits chaque année, environ 300 personnes se sont présentées au concours l'an dernier.

Une tendance qui se confirme et qui s'accélère depuis environ trois ans, selon les formateurs de la Croix-Rouge. Le métier semble de plus en plus effrayer les potentiels candidats : il est réputé très dur, physique, précaire et pas assez reconnu par le monde médical.

"Notre nouvelle génération fait passer l'humain avant tout."

Aurélia, 39 ans, est élève aide-soignante après une reconversion professionnelle. Elle suit les cours de sa formatrice, Nicole Désert. © Radio France - Simon de Faucompret

Pas de quoi effrayer les quelque 80 élèves de l'institut de Bois-Guillaume. Pour Aurélia, 39 ans, ces problèmes existent mais sont exagérés, aujourd'hui : "Nos anciens aides-soignants sont fatigués, par les anciennes méthodes trop froides. Être rentable, aller vite", juge-t-elle. "Notre nouvelle génération fait passer l’humain avant tout. On n’est plus dans l’idée de faire quinze toilettes, on parle de prendre soin de quinze personnes."

Elle l'a observé dans ses stages : le métier est certes dur, surtout en termes d'horaires et de responsabilités. "Mais il apporte beaucoup", objecte-t-elle. "J'ai vu des gens épanouis, passionnés. Et il y a énormément de reconnaissance dans le regard d'un patient."

Sans oublier les avantages professionnels, ajoute sa formatrice Nicole Désert : "C’est un métier qui offre plein de possibilités car ont peut travailler dans des services différents : le handicap, la gériatrie, la chirurgie, la médecine, le domicile", énumère-t-elle. "Et l’autre avantage, c’est que nos élèves trouvent du travail en sortant." En effet, le taux d'insertion des diplômés de l'institut de la Croix-Rouge est ... de 100%.