Pénurie de carburant : les infirmiers à domicile de Dordogne craignent de ne pas être prioritaires

"Il y a urgence !", alerte Dominique Cura-Carboni dans sa lettre au préfet. Le président de la fédération nationale des infirmiers libéraux (FNI) de la Dordogne craint une pénurie de carburants avec le durcissement du mouvement de grève contre la réforme des retraites. Il réclame une priorité pour l'approvisionnement aux infirmiers à domicile qui doivent se déplacer pour soigner leurs patients.

"On préfère anticiper car on ne sait pas comment ça va tourner", justifie celui qui dit avoir déjà des appels de collègues à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) qui ne trouvent plus de carburant après le blocage d'un dépôt pétrolier.

"S'il n'y a plus de carburant, je ne peux plus travailler"

"Moi je fais 220 kilomètres par jour sur trois départements", insiste Dominique Cura-Carboni qui rappelle qu'être infirmier à domicile en zone rurale élève les risques en cas de pénurie. La lettre au préfet précise que 95% de leur activité se déroule au domicile des patients. "Le jour où je suis à sec et qu'il n'y a plus de carburant, je ne peux plus travailler", déplore l'infirmier.

Or, ils sont soumis à une obligation de continuité des soins. "Nous sommes les seuls à être disponible 24h/24, si on n'y va pas personne n'y va", poursuit le président du FNI de la Dordogne. Lui dit s'occuper de nombreux patients en fin de vie ou cancéreux, ce qui pourrait engendrer "un vrai problème de santé publique".

Un risque plus fort qu'en octobre ?

Dominique Cura-Carboni rappelle que les infirmiers à domicile ont déjà vécu ce type de problème il y a plusieurs années, ainsi qu'en octobre dernier. Une pénurie de carburant avait déjà été déclenchée par des blocages mais les propriétaires de stations-service "avaient plutôt joué le jeu", estime celui qui ne veut aujourd'hui pas prendre de risque et donc anticiper.

Car parfois, ça ne passe pas ainsi. "Je me souviens d'une fois où on était soi-disant prioritaire au même titre que les autres professionnels de santé mais quand on se présentait en station, ce n'était pas le cas", assure-t-il. Avec sa lettre, il souhaite donc inciter le préfet "à faire une piqure de rappel" pour que les stations-service tiennent compte de la réquisition et que les infirmiers à domicile bénéficient réellement de cette priorité.