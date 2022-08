Pénurie de dentistes à Belfort : "La situation ne va pas s'arranger de si tôt"

Dans le cabinet du Docteur Didier Blaise, les patients défilent ce matin. Le dentiste est de garde, autrement dit : c'est le seul disponible dans tout le territoire de Belfort. En l'espace de trois heures, il doit traiter des dizaines de cas : "Je suis débordé, c'est un rythme de fou" soupire-t-il, en enchaînant les consultations. Cela fait 33 ans que le professionnel de santé est installé dans la cité du Lion.

Depuis mes débuts, le nombre de dentistes a été divisé par deux dans le département. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte ? Faut que la relève arrive vite. Sinon, on ne va pas s'en sortir.

Didier Blaise, qui est également président de la confédération des syndicats dentaires dans le Territoire de Belfort, précise qu'en parallèle, "la population a augmenté dans le département". Et en ces périodes de vacances, où de nombreux praticiens sont en repos, la situation devient explosive. Certains patients viennent le voir depuis Montbéliard, et même de plus loin parfois. "Il est tellement difficile d'obtenir un rendez-vous, je connais des gens qui vont se faire soigner à Strasbourg ! Vous vous rendez compte un peu ?" s'agace le Docteur Blaise.

Les consultations s'enchaînent à grande vitesse, entre deux coups de fil de patients © Radio France - Arnaud Roszak

Des patients très en colère

Ce matin, pour sa journée de garde, les cas sont très souvent similaires : des carries et des abcès. Pendant les consultations, le téléphone sonne toutes les 5 minutes. "J'essaye d'en accepter le plus possible mais je suis rapidement saturé, explique le docteur. Parfois, je donne des conseils, ou alors je dis de rappeler le lendemain. Cela arrive souvent que je me fasse insulter ou raccrocher au nez. C'est très dur. J'adore mon métier, mais je perds de plus en plus le contact avec le patient. Pourtant, c'est la chose la plus importante à mes yeux." Inès, elle, a réussi à avoir un rendez-vous ce matin pour une gencive douloureuse.

J'avais un dentiste depuis longtemps. Mais il est parti à la retraite et n'a jamais été remplacé. J'ai appelé le plus tôt possible pour ma gencive. J'ai eu de la chance vu le monde qu'il y a...

Le docteur Pierre-Olivier Donnat, président national du syndicat des Chirurgiens dentistes de France et président de l'Union régionale des professionnels de santé confirme la triste tendance : depuis 1990 le nombre de praticiens dentaires en France a diminué environ de moitié. La Franche-Comté est d'ailleurs encore plus mal lotie car elle possède un taux de chirurgiens dentistes inférieur à la moyenne nationale, comme souvent dans les territoires ruraux. Dans le Territoire de Belfort, on compte soixante-quinze praticiens, soit cinquante-quatre pour cent-mille habitants.

Pour lui, au delà du manque d'attractivité de la région, le vrai problème réside dans le nombre de médecins formés. Pour y pallier, plusieurs facultés de chirurgie dentaire ouvrent leurs portes à la rentrée, dont deux en Bourgogne Franche-Comté, à Dijon et Besançon. Chacune accueillera trente étudiants chaque année. Mais la formation des médecins prend du temps et il va donc falloir encore se montrer patient pour les Nord Franc-Comtois qui souhaitent soigner leurs dents.