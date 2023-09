Pénurie de dentistes en Ardèche : "ça nous traumatise de refuser des patients"

Thierry Renevier est chirurgien-dentiste, président du conseil de l'ordre en Ardèche. Pour lui chaque jour est un défi afin d'attirer de nouveaux praticiens, car on en manque sur le territoire : 50 pour 100.000 habitants, soit bien moins que la moyenne nationale (59). Sur France Bleu Drôme Ardèche, il témoigne de la difficulté qu'ont les professionnels.

"Dans mon cabinet, on est plusieurs dentistes, on refuse jusqu'à 20 patients par jour. Et pourtant on est des blouses blanches, on aime sauver le monde, mais ce n'est pas possible, on est obligé de refuser des urgences. Ça nous fait mal, c'est au point où les dentistes ça les traumatise. On est obligé de ne pas aller à l'entrée parce que si on voit un petit qui souffre, une femme qui a perdu une couronne devant, on ne sait pas dire non, mais même si on faisait ça toute la journée ça ne suffirait pas. Donc on a des personnes qui disent non à notre place."

"Les retraités, c'est l'avenir"

Thierry Renevier estime que le département est à un tournant, que 7 à 8 dentistes (sur les 145 actuellement du département) vont partir à la retraite chaque année pour les cinq prochaines années. La pression risque donc de se faire plus forte, lui tente de maintenir un capital de dentistes sur le département, il compte notamment sur les étudiants... et les retraités.

"Le jeune retraité il veut pouvoir rendre service mais ne pas avoir la charge d'un cabinet ou d'une clientèle, aide run jour par semaine ici et là, c'est important qu'il puisse faire du cumul emploi-retraite. C'est mal organisé dans notre profession, il faudrait pourquoi pas des exonérations de charge, que ça soit incitatif. C'est quelque chose qui peut être porteur."

Thierry Renevier, profitant de son passage sur France Bleu Drôme Ardèche, a annoncé une probable bonne nouvelle : l'arrivée d'un couple de dentistes à Chomérac, une des zones les plus sous dotées du département selon la carte de l'URPS chirurgiens-dentistes.