Pénurie de dentistes en Haute-Saône : "Ne pas pouvoir soigner est frustrant", témoigne un praticien surchargé

C'est l'un des départements où il y a le moins de dentistes par habitant. La Haute-Saône compte 36 dentistes pour 100.000 habitants alors que la moyenne nationale est à 73 pour 100.000 habitants. "Dans le nord Haute-Saône et les bassins luxovien, luron et jusséen, l'écart de densité se creuse encore davantage", explique le sénateur Les Républicains Olivier Rietmann. Après avoir posé deux questions à ce sujet au Sénat, mardi 25 octobre, l'élu haut-saônois va saisir l'Agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne-Franche Comté. Il veut qu'elle revoit son zonage pour les aides à l'installation des dentistes. Actuellement, elles sont calculées sur une carte qui date de 2014.

Selon le Sénateur, l'ARS agit au cas par cas, au lieu de mettre à jour la carte en prenant en compte les nombreux départs à la retraite de ces dernières années. Les jeunes dentistes "déposent un dossier sans savoir s'ils auront le droit aux aides ou pas, donc c'est un temps phénoménal de perdu", souligne Olivier Rietmann. Avec un zonage mis à jour, les praticiens verraient immédiatement où sont les déserts médicaux, où ils peuvent avoir le plus d'aides financières. "Cela peut favoriser les installations, parce que vous vous dites "moi je vais m'installer là parce que je sais que j'aurais des aides alors qu'à côté je n'en aurais pas"", explique le sénateur.

Un dentiste pour 48 communes

Avec ce changement, Olivier Rietmann table sur l'incitation à s'installer dans les déserts médicaux, des territoires où les dentistes partent peu à peu à la retraite sans trouver de successeur. C'est le cas dans le nord de la Haute-Saône. Il ne reste plus qu'un dentiste pour 48 communes. Ce praticien* âgé d'une soixantaine d'années s'occupe de 6.000 patients. Tous les jours, des nouvelles personnes appellent son cabinet, mais il ne peut pas les prendre, car il n'a pas de place dans ses rendez-vous. "Les patients que j'ai au téléphone ne sont vraiment pas contents, témoigne son assistante dentaire. Certains insistent lourdement. Ce n'est pas toujours évident pour moi." Pour le dentiste non plus : "on est avant tout des soignants et ne pas pouvoir soigner est frustrant."

Ses milliers de patients doivent parfois attendre plusieurs mois avant d'avoir un rendez-vous. "Je me suis cassé deux dents au mois de juillet et, chez mon dentiste où je vais depuis toujours, le prochain rendez-vous c'est seulement au mois de janvier", raconte Claude, un retraité haut-saônois. Comme beaucoup d'autres patients, Claude s'inquiète de la date de départ à la retraite de son dentiste. Celui-ci envisage de la prendre dans quatre ans. Il partira même s'il ne trouve pas de successeur : "C'est certain que je vais très mal le vivre, mais d'un autre côté tous mes confrères aux alentours qui sont partis en retraite n'ont pas trouvé de successeur, donc je relativise un petit peu." Il a tout de même un pincement au cœur quand ses patients lui demandent, l'air inquiet, "qui vous remplacera à votre retraite ?"

*A sa demande, nous ne donnerons ni son nom, ni le lieu où il exerce.