Pénurie de dentistes en Normandie : “une solution provisoire est possible !” selon le conseil de l’ordre

Cherche dentiste désespérément. C’est la difficulté vécue par de plus en plus de Normands. Notre région ne compte que 1.491 dentistes pour environ 3,3 millions d'habitants, ce qui est largement insuffisant. Certains patients ne trouvent pas de professionnels disponibles ou sont confrontés à d’importants délais d’attente avant d’obtenir un rendez-vous. Un récent amendement au PLFSS (projet de loi de financement de la sécurité sociale) du 17 octobre dernier pourrait atténuer le déficit de soins selon François Corbeau, président régional du conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

François Corbeau : On est dans une situation tendue en raison de ce manque de dentistes. Et c’était si prévisible ! Ça fait plus de 20 ans que vais dans les ministères pour essayer de faire comprendre que la démographie va plonger. On avait tout simplement l'âge des confrères, leurs dates de naissance, donc on savait parfaitement vers quel moment ils allaient partir à la retraite qui, chez nous, est à 67 ans.

France Bleu : Vous dites que vous avez couru les ministères. Pour réclamer quoi en Normandie ?

François Corbeau : On leur avait demandé d'avoir une fac dentaire à Caen. Le problème, c'est que les étudiants en médecine devaient partir à Rennes dès leur deuxième année. Et on perdait alors beaucoup de futurs dentistes. Les politiques régionaux, en particulier Hervé Morin, ont parfaitement compris le problème et une fac d'odontologie vient d’ouvrir à Caen et une autre à Rouen.

France Bleu : Mais il faudra combien de temps pour espérer une amélioration ?

François Corbeau : Pas avant la fin des formation dans cinq ans. Donc là, on va avoir un moment difficile, puis après ça devrait s'améliorer.

Un possible recours aux assistants employés dans les cabinets dentaires

François Corbeau : On a une possibilité qui figure dans un amendement au plan de financement de la sécurité sociale. On pousse pour que nos assistants et assistantes dentaires, qui ont déjà une formation de deux ans, suivent une formation complémentaire de deux ans. Elles pourraient éventuellement travailler en bouche pour les petits soins genre détartrages ou prendre les radios. Ce qui nous libérerait du temps médical. Et ça, c'est possible, le référentiel métier a été créé. Les syndicats, à la fois de salariés et de chirurgiens dentistes, sont d'accord. Tout est prêt. C'est sur le bureau du ministère. Il faudrait que ce soit signé et donc ça va se décider très rapidement.

Actuellement la Normandie, compte 41 chirurgiens-dentistes pour 100.000 habitants, alors que la moyenne nationale s'élève à 63 pour 100.000.