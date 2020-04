Pénurie de masques : du mieux mais encore très insuffisant pour les professionnels de santé

Entre un et 1,5 million de masques ont été distribués aux établissements et professionnels de santé dans les Alpes-Maritimes afin qu'ils puissent se protéger du coronavirus : 910.000 ont été livrés par l'Etat entre le 20 mars et le 1er avril dernier, selon la préfecture.

Les élus locaux se sont également mobilisé : la ville de Nice a offert au moins 105.000 masques aux professionnels de santé depuis le début de la crise sanitaire. L'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur a mis en place une cellule logistique. Un million de masques de protection, en grande partie réceptionnés grâce à des dons, ont été répartis dans les différents départements de la région.

Rationnement des masques

La situation s'est améliorée depuis le début de la crise du Covid-19 mais les professionnels de santé ressentent encore des manques. Romain Hervé, infirmier libéral à Nice, avait fait part de sa grande inquiétude à France Bleu Azur 13 mars dernier, soit cinq jours avant le début du confinement :

Romain Hervé, infirmier libéral à Nice alertait sur la pénurie de masques de protection (le 13/03/2020)

Il était obligé de prendre de masques dans des kits de perfusion puisqu'il ne parvenait pas à en trouver chez les pharmaciens. Les officines avaient, à cette période, reçu une dizaine de boîtes pour tous les professionnels de santé. Romain Hervé était contraint de garder son masque chirurgical pendant une journée alors que 90% de ses patients sont âgés de plus de 70 ans.

Le témoignage de Romain Hervé, infirmier libéral à Nice le 13 mars dernier

Trois semaines plus tard, il y a du mieux. "Des masques ont été livrés mais ça reste précaire, on n'est pas vraiment confortable", indique Romain Hervé. Les masques sont rationnés. Les pharmaciens peuvent délivrer 18 masques chirurgicaux par semaine aux médecins généralistes et libéraux par semaine. Et six maximum pour les masques de type FFP2, lorsqu'ils en reçoivent ... Ces masques sont plus efficaces mais également plus difficile à trouver.

"Il faudrait une petite réserve en plus en cas d'accident ou de mauvaise utilisation. Un patient désorienté peut nous arracher le masque, parfois l'élastique lâche... Si on veut boire on ne peut pas."

Une dotation insuffisante pour Franz Bousségui, infirmier libéral à Nice et membre du syndicat Convergence Infirmière. Idéalement, il souhaiterait recevoir 14 masques de type FFP2, ou une quarantaine de masques chirurgicaux par semaine. "Il nous en faudrait le double par semaine. Ils partent du principe qu'il nous en faut trois par jour, pour six jours de travail par semaine. Moi je travaille tous les jours. Ensuite, nous devons nous équiper nous mais aussi nos patients. Enfin, il faudrait une petite réserve en plus en cas d'accident ou de mauvaise utilisation. Un patient désorienté peut nous arracher le masque, parfois l'élastique lâche parce que souvent ils sont périmés".

"Les masques sont de qualité médiocre : les élastiques se relâchent, ça ne se sent pas du tout le neuf. On ne sait pas s'ils sont aux normes."

Romain Hervé dresse le même constat : "Les masques sont de qualité médiocre : les élastiques se relâchent, ça ne se sent pas du tout le neuf. On ne sait pas s'ils sont aux normes. On fait confiance. Une sorte de fatalité sur le matériel...Malheureusement."

La distribution de ces masques n'a pas été préparée, elle est mal organisée et confuse. Nous avons trop d'interlocuteurs

Eric Bouchard, président du syndicat des médecins libéraux des Alpes-Maritimes exerce à Menton déplore une distribution mal organisée et confuse : "La distribution de ces masques n'a pas été préparée. Nous avons trop d'interlocuteurs".

La distribution des masques priorisée

Les autorités priorisent la distribution des masques, ce qui n'aide pas à la clarté. Le ministère de la santé détaille "sa stratégie de gestion et d’utilisation des masques de protection". Les masques FFP2 sont exclusivement réservés aux professionnels de santé. Mais comme la denrée est rare, tous n'y ont pas accès.

La priorité est donnée aux hôpitaux. "Les services d’urgence, d’accueil des malades COVID-19 et de soins critiques auront à leur disposition des masques FFP2 à la hauteur des besoins". Les médecins et infirmiers libéraux pourront ensuite bénéficier des masques FFP2, "selon la disponibilité de ces derniers" précise le ministère de la santé.

Les autres professionnels de santé (sage-femme, aide à domicile, ambulanciers) reçoivent des masques chirurgicaux. Des masques de type FFP2 peuvent être distribués, ponctuellement, aux dentistes (en cas d'urgence) et aux masseurs-kinésithérapeutes, (pour certains actes de kinésithérapie respiratoire).

Dans les EHPAD, le ministre de la santé donne la consigne suivante : "en cas d’apparition de symptômes chez des résidents, les structures devront identifier un secteur dédié pour la prise en charge des patients COVID-19. Au sein de ces secteurs, le personnel aura à sa disposition des masques chirurgicaux".

Les hôpitaux sont-ils mieux lotis ?

Le cabinet Capgémini a été mandaté pour évaluer les besoins des hôpitaux en fonction du nombre de malades du coronavirus. Les dotations de l'Etat sont réceptionnés par le CHU de Nice puis redéployées vers les autres hôpitaux. Selon un soignant du centre hospitalier de Cannes, l'établissement peut tenir encore dix jours environ avec son stock de masques FFP2, trois semaines pour les masques chirurgicaux, si le nombre de patients n'évolue pas.

"Ils n'ont droit qu'à un seul masque dans la journée. Ils travaillent avec la boule au ventre."

Toutefois les masques sont également rationnés dans les hôpitaux, selon Stéphane Gauberti, secrétaire général de la CGT au CHU de Nice. "Il y a un masque chirurgical pour chaque patient et un pour chaque soignant. Mais c'est insuffisant. C'est pareil pour les masques FFP2. Ils sont distribués en quantité insuffisante en secteur Covid, où le risque de contamination est important. Il faut savoir que pour que ces masques soient étanches il ne faut pas qu'ils soient enlevés. Quand on reçoit un ou deux voire trois masques pour certains, c'est compliqué. Il faut manger et boire peu dans la journée puisqu'il faut le changer dès qu'on l'enlève pour qu'il reste optimal".

Le syndicaliste déplore aussi un manque de protection pour les catégories techniques de ces unités Covid-10. "Ils n'ont droit qu'à un seul masque dans la journée. Ils travaillent avec la boule au ventre. On reçoit beaucoup de plaintes. Les techniques débarrassent du linge sale, ils nettoient les parties communes. Tous les salariés sont concernés, tous les salariés doivent être protégés".

Des soignants évoquent également un manque de surblouses, de coton-tiges pour les tests de dépistages et de certains médicaments indispensables en réanimation.