Pénurie de médecins : à Quimper, SOS Médecins en première ligne

Il suffit juste de prendre son téléphone pour le constater. Plus aucun rendez-vous de disponibles pour la journée. Et c'est la même chose pour les visites à domicile. Pour les chanceux qui arrivent à obtenir une consultation chez SOS Médecins à Quimper, c'est toujours le même scénario.

ⓘ Publicité

"On attends pas dix jours pour une otite"

"Pour avoir un rendez-vous chez ma généraliste, je dois m'y prendre une dizaine de jours en avance", explique Véronique. "Et quand on a une otite, on attend pas dix jours, je peux vous le dire", plaisante-t-elle derrière son masque. Quelques chaises plus loin, il y a Jacques. "J'ai essayé d'appeler mes médecins, mais leur messagerie est saturée. 'Appelez ultérieurement, appelez ultérieurement.' Alors j'ai fini par appeler SOS Médecins". Le retraité essaie de se déplacer dans ces cas-là, de réserver les visites à domicile qu'en cas d'urgence. "De toute façon, ils sont débordés pour les visites chez SOS Médecins."

La porte s'ouvre, c'est Margot. Elle tient par la main son fils, un petit bout de chou tout blond. Il fait le fièvre depuis plusieurs jours, mais impossible d'obtenir une consultation chez son médecin traitant. Alors, elle aussi, s'est tournée vers SOS Médecins. "J'arrive presque toujours à avoir un rendez-vous dans la journée, mais il faut appeler tôt."

Trente minutes pour remplir une plage de rendez-vous de quatre heures

Et même de plus en plus tôt, comme l'explique Hélène Marreau, présidente de SOS Médecins Quimper. En temps normal, le planning de consultation affiche complet pour la journée en début d'après-midi, vers 14h ou 15h. "Depuis plusieurs mois, c'est plutôt vers 9h. On ne peut pas répondre à tout le monde", déplore la médecin. Et impossible de savoir combien de patients sont laissés sur le carreau. Le secrétariat se bloque automatique une fois les rendez-vous complet.

Pourtant, une dizaine de médecins remplaçants renforcent l'équipe de douze médecins titulaires de l'antenne quimpéroise. "Pendant les vacances, on a rajouté un troisième médecin en consultation le soir." Chaque soir, les patients qui n'ont pas pu obtenir de consultation dans la journée sont invités à réessayer à 19h. "En 20 minutes, c'était complet. Avec un médecin supplémentaire, c'est trente minutes. Trente minutes pour remplir une plage de rendez-vous de quatre heures... C'est inquiétant."

Une impossibilité de répondre à la demande qui crée parfois des tensions. "Ça peut tourner parfois à l'agressivité, mais je peux les comprendre. Les gens sont démunis, ils n'ont pas de réponse. On voit le désarroi des gens." Hélène Marreau explique que malgré tout, une fois les patients devant eux, ils comprennent la situation.

Un soutien sans ambiguïté à leurs collègues libéraux

"Même si on ne fait pas grève, on soutient la grève." Hélène Marreau ne laisse pas de place au doute. "On parle beaucoup de la revalorisation de l'acte à 50 euros, mais ce n'est qu'un détail parmi tout le malaise que ressent la profession." Pour la président de SOS Médecins Quimper, la grève intervient sur une pénurie déjà existante.

Une profession noyée sous l'administratif, qui n'attire plus. Les jeunes médecins se font rare. Des patients sans médecins, des médecins débordés avec des délais à rallonge. "Aujourd'hui un jeune médecin qui s'installe à Quimper, en six mois, il prend plus de nouveaux patients car il est complet."

Bilan des courses, tout est engorgé. "Un jour, on a reçu un appel de l'hôpital pour nous dire qu'il y avait 20h d'attente", raconte la médecin. "Je ne sais pas si on va pouvoir continuer à soigner les gens." Et ça a déjà commencé. "Les gens renoncent à se soigner". Chaque jour des parents amène leur enfant malade "alors qu'ils sont eux-même malade. Mais les places sont chers alors eux renoncent à consulter." Un renoncement aux soins, faute de médecin, qui peut avoir des conséquences terribles. "On parle d'infections qui peuvent avoir des effets grave. Chaque année, la grippe tue." Même les malades chroniques commencent à ne plus consulter. "C'est très inquiétant".

Surtout qu'à la pénurie de médecins, s'ajoute la pénurie de médicaments. "Il y a 15 jours, un soir, la pharmacie de garde nous a appelé pour nous dire qu'ils n'avaient plus de médicaments". Paracétamol, antibiotiques, cortisone... "les médicaments du quotidien", conclut Hélène Marreau.