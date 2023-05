Pénurie de médecins en Mayenne : parmi les solutions, l'essor du métier d'infirmier en pratique avancée

La Mayenne est confrontée à une pénurie de médecins, avec des conséquences par exemple sur la fermeture des urgences à l'hôpital de Laval. Pour y mettre fin, certains élus, comme les députés mayennais Guillaume Garot et Yannick Favennec, proposent de réguler l'installation des médecins. Une autre solution pourrait passer par le développement d'une nouvelle profession, celle d'infirmier en pratique avancée (IPA). Fabien Ory exerce ce métier à Javron-les-Chapelles et à Bais, dans le Nord-Mayenne : il suit des patients qui souffrent de pathologies chroniques, ce qui permet de soulager les plannings chargés des médecins généralistes. Fabien Ory était notre invité ce mardi 30 mai dans la matinale de France Bleu Mayenne.

Un seul infirmier en pratique avancée dans le secteur libéral en Mayenne

Fabien Ory est pour l'instant le seul IPA dans le milieu libéral en Mayenne, il en existe d'autres dans les hôpitaux mayennais. "Très concrètement, c'est un infirmier que le patient va pouvoir consulter pour le suivi des pathologies chroniques listées : le diabète, l'insuffisance respiratoire, les cardiopathies, la maladie de Parkinson. C'est un patient qui est confié par le médecin traitant. L'infirmier en pratique avancée va pouvoir renouveler ou adapter son traitement en cours", explique Fabien Ory sur France Bleu Mayenne.

Cet IPA souligne qu'il n'est pas là pour remplacer le travail du médecin généraliste. "On est là pour l'aider en effet à gagner du temps et sans prétention aucune, à lui permettre de mieux suivre ses patients. On va pouvoir l'aider à dégager du temps qui, parfois est chronophage, sur le suivi ou la prévention pour des patients qui sont poly-pathologiques", précise-t-il.

L'IPA doit suivre une formation complémentaire de deux ans pour obtenir un master après son cursus d'infirmier. "À partir de ces enseignements, il va recevoir des enseignements complémentaires, notamment sur l'examen clinique, sur les médicaments, sur les pathologies qu'il est destiné à suivre", détaille Fabien Ory.