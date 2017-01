Pénurie de médecins en Sarthe : racontez-nous votre quotidien

Ce jeudi 26 janvier, l’émission "Place de la République" sur France Bleu Maine est consacrée à la désertification médicale. Nos invités débattront en direct et répondront à vos questions.

« Désolé, le Dr X ne prend plus de nouveau patient » : c’est la phrase que vous avez certainement entendue si vous êtes à la recherche d’un nouveau médecin traitant, que vous soyez nouvel arrivant en Sarthe ou que votre médecin de famille soit parti à la retraite. Le département ne compte plus que 365 généralistes (hors structures hospitalières), et 40% d’entre eux ont 60 ans ou plus. Même au Mans, décrocher un rendez-vous relève de plus en plus du parcours d’obstacles.

Racontez-nous votre quotidien

Vous êtes simple patient ou professionnel de santé : dites-nous comment vous vivez ces difficultés. Vous pourrez intervenir en direct le jeudi 26 janvier au 02 43 29 10 10, lors de notre émission « Place de la République » de 18H à 19H. Vous pouvez également nous faire parvenir vos témoignages dès maintenant par mail ou via les réseaux sociaux Facebook et Twitter.