Pénurie de médecins : les urgences d'Issoudun contraintes à la fermeture pour une nuit

Les urgences du centre hospitalier de la Tour Blanche à Issoudun ne pourront plus accueillir les patients entre 19h ce soir et 9h demain matin

Le manque d'effectif de médecins de plus en critique au centre hospitalier de la Tour Blanche à Issoudun. Faute d'un nombre suffisant de praticiens au planning la direction du centre hospitalier a indiqué ce jeudi après-midi dans un communiqué devoir fermer le service des Urgences ce jeudi 15 septembre au soir à partir de 19h et jusqu'à ce vendredi matin à 9h.

La direction a indiqué, dans un communiqué cet après-midi, être contrainte à cette fermeture en raison d'une pénurie de médecins urgentistes, "malgré des recherches intenses jusqu’au dernier moment". La fermeture est effective à partir de 19h ce jeudi jusqu’à 9h ce vendredi, mais avec un arrêt progressif de l’activité à partir de 16h.

C'est malheureusement une situation qui risque de se répéter avertit la direction, "les moments où l'on craint de devoir fermer se rapprochent entre eux," a déclaré le directeur Marc Kugelstadt à France Bleu Berry, précisant que la fermeture a été frôlée à plusieurs reprises les semaines précédentes. Les postes non pourvus pèsent lourd, "il manque deux médecins urgentistes" pour boucler les plannings de garde aux Urgences, "trois pour être confortables".

Les patients invités à appeler leur médecin de famille ou le 15

Pour la qualité et la sécurité des prises en charges, à partir de 16h, l’équipe médicale et paramédicale indique des procédures à suivre pour les patients :

Si l’affection dont souffre le patient nécessite une prise en charge de plus de 3 heures : orientation et transfert sécurisé vers le CH de Châteauroux

Si l’affection dont souffre le patient nécessite une prise en charge de moins de 3 heures : prise en charge au CH d’Issoudun.

En revanche à partir de 19h le service d’accueil des Urgences ne sera plus fonctionnel. Le Centre hospitalier invite donc les patients – en cas de besoin – à contacter leur médecin traitant et le cas échéant, le SAS 36 (Service d’accès aux soins) au 116 117 (de 8h - 20h), ou bien la régulation du Centre 15. Le centre 15 orientera les personnes, selon la situation, vers un médecin de garde ou vers un établissement de santé adapté, avec les modalités adéquates, transport sanitaire ou non.