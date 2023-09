Pénurie de médecins urgentistes en Gironde : l'hôpital de Ste-Foy-la-Grande mise sur le paramédical

Des urgences fermées le week-end, parfois tout l'été, des systèmes de régulation, nous vivons ici en Gironde, comme dans bien d'autres départements en France, une véritable crise des services d'urgences. En cause notamment : le manque criant de médecins urgentistes. Pour tenter de proposer une offre de soin dans les zones rurales, l'hôpital de Ste-Foy-la-Grande a mis en place cet été une EPMU, une Equipe Paramédicale de Médecine d'Urgence. De quoi s'agit-il ? C'est une équipe qui se déplace dans un camion d'intervention du SAMU mais sans médecin. À l'intérieur, un ou une infirmière et un ou une aide-soignante ambulancière spécialement formés.

"On a répondu à une urgence de proximité"

Le véhicule ressemble en tout point à celui du SAMU classique : jaune flashy, gyrophare et lettres bleues. Le détail qui change tout c'est une inscription rouge : sous le petit logo du téléphone avec le 15 à composer en cas d'urgence, est inscrit "INFIRMIER". À son bord Céline infirmière aux urgences depuis 12 ans, elle explique qu'autour de Sainte-Foy-la-Grande, le premier SMUR, cette structure mobile d’urgence et de réanimation, est assez loin, Bergerac ou Libourne "les médecins de ville sont de moins en moins nombreux, nous on était fermés cet été, donc il fallait qu'on propose tout de même une solution pour la population." Une solution qui a fait ses preuves cet été : 40 interventions dont une très grave se rappelle Stéphane, aide soignant ambulancier : "On a fait une sortie, une demande pour un enfant noyé, on était à proximité, à trois minutes, donc on a pu intervenir. On sent que ça a répondu à une urgence de proximité."

Selon Etienne Petitdidier, médecin urgentiste responsable de l'EPMU de Ste-Foy-la-Grande, "cela permet d'essayer de remplacer un médecin par un autre fonctionnement avec des soignants qui ont déjà beaucoup d'expérience et qui ont eu en plus bénéficié d'une formation. Évidemment, avoue le médecin qui est aussi responsable du SMUR de Libourne, on aimerait avoir suffisamment de médecins urgentistes, tout cela est fait pour fonctionner avec des médecins urgentistes mais on doit s'adapter !"

"Certains ne veulent voir qu'un médecin"

Les réactions ne sont pourtant pas systématiquement positives avoue l'ambulancier Stéphane : "Des fois des gens ca les rassure de voir un médecin, ils veulent à tout prix voir un médecin, parler à un médecin et pas avoir affaire à une équipe paramédicale." Pourtant, Olivia Rufat, qui est directrice des soins pour les hôpitaux du Nord Gironde, explique qu'il y a un besoin et que "la réponse qui était classiquement médicale, on se rend compte de plus en plus qu'elle peut être paramédicale. On ne nivelle pas par le bas en disant "il y a plus de médecins, alors on fait pas" mais on propose autre chose et l'infirmier vient répondre à ce besoin" D'ailleurs, faute de médecins urgentistes en nombre suffisant, ce système tend à se déployer. La clinique privée de Lesparre Médoc l'a déjà mis en place et les hôpitaux de Langon, Arcachon et Blaye y réfléchissent sérieusement.