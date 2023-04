Pénurie de médecins : "Voilà le résultat quand les technocrates prennent le pouvoir"

C'est un constat accablant. A l'échelle de la région Occitanie, 600 000 personnes seraient aujourd'hui sans médecin traitant. A Perpignan, selon une étude commandée par la municipalité, le phénomène concerne un habitant sur huit. La raison ? Un manque chronique de médecins conduisant de nombreux patients à renoncer aux soins.

"Dans les Pyrénées-Orientales, le nombre de généralistes a baissé de 9% entre 2010 et 2022 alors que dans le même temps la population a augmenté" détaille Jean-Paul Ortiz, ancien néphrologue à Cabestany et président d'honneur de la Confédération des Syndicats de Médicaux Français. "On a donc besoin de plus de bras et pour le moment on ne les a pas. C'est inquiétant, en particulier pour les quelques 4000 malades chroniques des Pyrénées-Orientales qui n'ont pas de médecin traitant".

Comment en est-on arrivés à une telle situation ? Le Dr Jean-Paul Ortiz dénonce les choix politiques faits voilà une trentaine d'années. "Dans les années 90, on a privilégié les finances publiques en disant : "Moins on forme de médecins, moins cela coutera cher à la Sécurité Sociale". Le nombre de médecins en formation est passé de 10 000 à 3500 en 1993. Ce numérus clausus n'avait aucune signification médicale ! Le seul argument était de limiter les dépenses de santé. Quand les technocrates prennent le pouvoir, voilà le résultat".

Et l'amélioration n'est pas pour demain. "Aujourd'hui on a arrêté ce numérus clausus et on est revenu au niveau de formation qu'on connaissait dans les années 90. Mais entre temps, la population a augmenté et vieilli. Quand on regarde les projections démographiques, on sera beaucoup mieux dans une dizaine d'années. Mais les trois à cinq ans à venir seront très compliqués. Il faut absolument favoriser les regroupements de médecins en ville ou à la campagne".

