Pénurie de médicament : la colère de la fille d'un patient atteint d'un cancer de la vessie

Les pénuries de médicaments en France, c'est une réalité. A Harfleur, prés du Havre, un patient atteint d'un cancer de la vessie n'a pas accès à son traitement, BCG thérapie. Ce médicament est en rupture de stock, depuis l'arrêt de fabrication cet été par le laboratoire Sanofi-Pasteur, un arrêt de fabrication programmé car Sanofi-Pasteur l'avait annoncé dés 2014. Désormais seul un laboratoire, Médac, fournit le marché français. Pour faire face au "trou d'air" du moment l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) précise que le laboratoire ne délivrera que quelques doses à des patients triés en fonction de critères liés à leur maladie.

On est en France, on est normalement dans un pays où on a de l'argent pour payer les médicaments"