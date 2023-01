Pénurie de médicaments : "Ça ne s'arrange pas", s'alarment les pharmaciens des Pyrénées-Orientales

Paracétamol, amoxicilline, sirop pour la toux... Autant de médicaments du quotidien absents des étagères de beaucoup de pharmacies des Pyrénées-Orientales, depuis plusieurs mois déjà. "On parlait avant de tensions, maintenant on parle de rupture", confirmait ce mardi matin sur France Bleu Roussillon le président de l'Ordre des pharmaciens du département et d'Occitanie, le maire LR de Palau-del-Vidre Bruno Galan. "Malheureusement, tous les jours on nous présente des ordonnances qu'on ne peut pas délivrer."

ⓘ Publicité

La principale cause de cette pénurie est l'explosion mondiale de la demande, notamment en Chine, où la plupart de ces médicaments sont produits. "La crise Covid est très importante en ce moment en Chine, donc il y a une grosse demande de paracétamol." D'autre part, le prix de vente des médicaments, très anciens, n'est plus adapté aux coûts de production. "L'une des solutions à cette pénurie est donc d'augmenter le prix de vente de ces médicaments pour que les industriels se remettent à produire en quantité", selon Bruno Galan.