Pénurie de médicaments : Doliprane, anticancéreux... "Il manque de tout", déplore une pharmacienne grenobloise

La grippe, le Covid, la bronchiolite... Le triplé des maladies hivernales met en tension les stocks de médicaments des pharmaciens, touchés également par des tensions d'approvisionnement. "C'est un énorme stress pour les patients et puis pour nous aussi", déplore Isabelle Burlet, présidente de l'Union de syndicats des pharmaciens d'officine (USPO) et pharmacienne à Grenoble, ce mercredi sur France Bleu Isère.

France Bleu Isère : Vous manque-t-il des médicaments ce matin ?

Isabelle Burlet : Oui. Du Doliprane, mais aussi de la cortisone, des suppositoires, des médicaments contre le cancer, des antibiotiques essentiellement aussi. Ça devient très compliqué.

Quelles sont les conséquences pour les patients ? Que leur dites-vous ? J'imagine que lorsqu'il manque un anticancéreux, c'est très problématique pour les patients...

C'est un énorme stress pour eux, et puis pour nous aussi quand on ne peut pas répondre à leur demande. Alors on essaye d'appeler le laboratoire, nos fournisseurs, les pharmacies à côté pour pouvoir les dépanner, pour éviter qu'ils restent sans médicament.

C'est dû à quoi ? Est-ce dû à une réelle pénurie ou à cause d'une surconsommation ? Il y a la grippe, le Covid, la bronchiolite en ce moment...

C'est lié à beaucoup de facteurs en fait. Sûrement des pénuries de matières premières, des pénuries de flaconnage, vraisemblablement, comme les pipettes par exemple pour le Doliprane. Sûrement des tensions aussi au niveau de la masse salariale. Tout cela dans un contexte de consommation élevée due au Covid, à la grippe ou la bronchiolite. Effectivement on constate une augmentation de la consommation.

Il y a aussi de la surconsommation ? Des gens qui viennent vous voir et qui stockent ?

Quelquefois, on a des personnes qui nous disent "je voudrais bien un petit peu plus, en avance". Alors on essaye de les raisonner en disant "prenez juste ce dont vous avez besoin" et puis on va laisser pour les autres également.

Quels sont les autres conseils que vous pouvez donner aux patients, aux clients ce matin ?

Eh bien, s'ils n'arrivent pas à trouver, ils nous appellent. C'est déjà ce que certains parents font, par exemple, pour trouver des antibiotiques pour leurs enfants, ils appellent toutes les pharmacies alentours pour essayer de trouver. Quelquefois, on a et on leur met de côté et ils passent le récupérer. Et puis quelquefois on n'a pas le produit en stock, donc ils appellent la pharmacie suivante. C'est un parcours un peu compliqué pour eux.

Faisons un point sur le Covid, Isabelle Burlet : on voit les chiffres qui montrent une flambée des contaminations. Vous le constatez aussi, vous, en pharmacie ?

Oui, on fait des tests en pharmacie, effectivement. Et on s'aperçoit que depuis une semaine environ, les tests positifs augmentent.

On a en Isère plus d'un tiers des tests qui s'avèrent positifs. C'est le cas aussi chez vous ?

Oui, c'est même davantage certains jours. Mais oui, c'est la réalité du moment.

Est-ce que les vaccinations suivent également ce rythme-là ? Ça augmente aussi ?

Depuis la semaine dernière, depuis qu'on en parle davantage dans les médias, on a de nouveau beaucoup d'appels de personnes qui se disent "ça fait plus d'un an que je n'ai pas fait mon rappel, il faut que je le fasse". Donc oui, on a de nouveau pas mal d'appels pour prendre rendez vous. Forcément c'est un petit peu compliqué à gérer puisque nous aussi, on est tendu au niveau du personnel, il faut trouver des plages horaires, on a du mal un peu à suivre le rythme.

Ce sont plutôt des personnes âgées qui ont oublié le rappel ou bien aussi des jeunes qui viennent vous voir ?

On a beaucoup de personnes âgées parce que normalement, ce sont les personnes ciblées. Et puis, on a de plus en plus de jeunes qui appellent pour savoir s'ils peuvent avoir un rappel. Pour l'instant, les recommandations ne sont pas ouvertes pour eux. Donc on est obligé de leur dit non, on attend d'avoir de nouvelles directives gouvernementales pour les vacciner. On réserve les doses pour les personnes âgées.