Pénurie de médicaments : Edouard Philippe reçoit les entreprises du secteur à Matignon

Antibiotiques, vaccins, anticancéreux, corticoïdes : la France connaît vingt fois plus de ruptures de stock qu'il y a dix ans, dans la période 2008-2018. Un Français sur quatre a du mal à trouver son traitement.

Quelles sont les causes de la pénurie ?

Aujourd'hui 70% des principes actifs sont produits à l'étranger, en Chine, en Inde ou aux Etats-Unis sur un nombre restreint de sites. Il suffit d'un problème dans l'une des usines pour que le monde entier soit privé d'un seul médicament. Deuxième raison : la demande mondiale est de plus en plus forte car on se soigne de plus en plus dans les pays émergents. C'est évidemment une bonne nouvelle mais la production ne suit pas. Enfin, les laboratoires pharmaceutiques font le choix de produire à flux tendu pour des raisons économiques.

Comment lutter contre ces ruptures de stock ?

Dans une tribune publiée dans le JDD cet été, un collectif de médecins et de professeurs appellent à relocaliser la production en Europe, à responsabiliser les laboratoires et à créer un établissement pharmaceutique à but non lucratif.

Le gouvernement, lui, a déjà avancé quelques pistes. La feuille de route d’Agnès Buzyn prévoit notamment la généralisation en 2020 d'une plateforme permettant aux pharmaciens de signaler les ruptures d'approvisionnement au laboratoire concerné et, en sens inverse, de fournir une information de meilleure qualité aux pharmaciens pour qu'ils puissent par exemple donner aux patients la "date approximative" de la prochaine disponibilité d'un médicament. Elle propose aussi de sécuriser l'approvisionnement de "médicament d'intérêt thérapeutique majeur" (MITM) à fort risque de pénurie, notamment les anticancéreux.