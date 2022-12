Pénurie de médicaments : la situation "de plus en plus compliquée" dans l'Indre et le Cher

Doliprane, insuline, mais aussi antibiotiques pour enfants ; difficile en ce moment de se procurer ces médicaments dans l'Indre ou le Cher. Les pharmaciens constatent des tensions sur l'approvisionnement de ces produits depuis plusieurs mois, mais la situation s'est encore tendue ces dernières semaines avec la résurgence des virus hivernaux. "On passe notre temps à appeler les confrères, les laboratoires, pour dénicher les produits dont ont besoin les patients, ou des produits de substitution", constate Philippe Goldaraz, pharmacien à Châteauneuf-sur-Cher et président du syndicat FSPF dans le Cher.

ⓘ Publicité

"Beaucoup d'inquiétude chez les parents"

Cette situation de tension n'est pas nouvelle, "mais c'est de plus en plus compliqué", ajoute le pharmacien. "On trouve toujours des solutions, personne n'est resté sans traitement jusqu'ici", rassure-t-il. "On peut proposer un médicament équivalent en générique par exemple, ou ne donner que la moitié de la prescription, et demander aux gens de revenir plus tard". Mais il constate que la situation génère "beaucoup d'inquiétude pour les parents, on voit des familles anxieuses" de ne pas pouvoir se procurer d'antibiotique pour leur enfant.

Des difficultés auxquelles est aussi confronté Olivier Tissier, pharmacien à Buzançais dans l'Indre et co-président du syndicat FSPF dans le département. "Récemment, on était en rupture de stock d'insuline. Or, c'est un médicament qu'on ne peut pas remplacer sans l'accord d'un médecin." Il faut donc rappeler le docteur en question, "mais ils ne sont pas toujours joignables !"

Ne pas faire de stocks

Forte demande au niveau mondial, en particulier dans les pays émergents, pic de besoins à la saison froide, les causes de ces difficultés d'approvisionnement sont multiples. "Ce n'est pas nouveau, mais ça s'aggrave", ajoute Olivier Tissier. Pour contrer les éventuelles ruées sur les médicaments, il limite désormais l'achat de paracétamol à "deux boîtes par personne et par jour".

"Il ne faut pas faire de stocks", abonde Philippe Goldaraz. "Avec du bon sens, on s'en sort". D'autant que la situation risque de durer "au moins pendant le premier trimestre, voire premier semestre 2023", selon le pharmacien du Cher.