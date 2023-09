Pénurie de médicaments : la vente d'antibiotiques à l'unité ne fait pas l'unanimité dans le Poitou

Faut-il, ou plutôt, est-il possible de vendre des antibiotiques à l'unité ? C'est en tous cas l'idée du gouvernement face à la pénurie qui dure depuis plusieurs mois et face à l'hiver et aux épidémies qui guettent. Nos confrères de France Info ont ainsi appris que le gouvernement va rendre obligatoire la vente à l'unité de certains antibiotiques en rupture de stock . L'économie est-elle réelle ? Comment déconditionner les comprimés et garantir la sécurité sanitaire ? Dans le Poitou cette mesure ne fait pas totalement l'unanimité.

"un peu de logistique à mettre en œuvre"

Quand on vous demande si des antibiotiques dorment chez vous au fond de votre armoire à pharmacie, vous êtes nombreux à nous répondre : Oui ! Parfois parce que vous n'êtes pas allé au bout du traitement, parfois parce qu'il y avait trop de comprimés par rapport à la prescription du médecin.

C'est pour éviter ce gaspillage que le gouvernement veut obliger les pharmaciens à vendre les antibiotiques à l'unité. Diego Del Marmol est pharmacien à Poitiers, il vend déjà des traitements à l'unité mais les antibiotiques, c'est une autre affaire : "On vend des stupéfiants, c'est-à-dire des médicaments pour les fortes douleurs à base de morphine. On a beaucoup de délivrance d'antibiotiques, c'est sûr. Je ne sais pas si c'est quatre, six, dix, vingt fois plus".

Et derrière ce constat se cache la problématique de la logistique : comment déconditionner, comment calculer le prix, comment assurer la sécurité du patient ? "Il va falloir découper le blister, il va falloir donner une notice aux gens pour qu'ils retrouvent ce que c'est, il va falloir donner aux gens la traçabilité, les dates de péremption. Il y a un peu de logistique à mettre en œuvre" explique Bernard Pénicaud, représentant de l'ordre des pharmaciens dans les Deux-Sèvres.

Une économie ... à la marge ?

C'est plus de travail, mais le jeu en vaut la chandelle estime Bernard Pénicaud. "Je reprends ma boîte de douze comprimés ou douze gélules, un grand classique : deux par jour, sur sept jours, ça fait quatorze. Est ce que je vous donne deux boîtes de douze pour quatorze comprimés. Sur deux traitements conditionnés, la vente à l'unité peut permettre d'en délivrer un troisième".

Son confrère Diego Del Marmol est plus réservé : "Généralement, il n'y a pas beaucoup de pertes parce que les prescriptions sont soit sur six jours avec deux comprimés par jour pendant six jours, donc deux boîtes de six ou bien deux par jour pendant sept jours, on donne directement une boîte de quatorze comprimés. Bien sûr, parfois il peut y avoir quelques comprimés jetés parce que la posologie n'est pas exactement adaptée, mais c'est quand même assez rare".

Une décision qui fait l'unanimité chez les patients

Marie France ne s'en cache pas "ça je suis d'accord !" confie cette poitevine. Elle raconte son dernier gaspillage en la matière : "j'ai été opérée il y a quinze jours en sortant de l'opération, bien sûr, j'ai eu un traitement médical à prendre avec des médicaments pendant trois jours. Il y avait deux comprimés par jour, ça fait six comprimés, j'avais beaucoup trop de comprimés pour moi", bilan Marie-France a dû les ramener à la pharmacie, et ils ne seront pas utilisés. Même mésaventure pour Aurélie et son bout de choux, Camille âgé de 3 ans, heureusement les antibiotiques ne sont pas encore périmés, et elle les conserve pour les utiliser plus tard, mais elle le reconnaît elle est favorable à la mesure : "c'est vrai que parfois on n'utilise pas tout et effectivement c'est bien d'avoir juste la dose qui suffit, c'est très bien plutôt que de le ramener périmé en pharmacie". ***"*Si c'est la dose exacte prescrite, ça peut être et économique et écologique et bon pour la pénurie" réagit de son côté Violaine, une autre mère de famille.