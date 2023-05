Pénurie de médicaments : le ministre de la Santé François Braun réclame une politique européenne

Alors que le pays est toujours confronté à une pénurie de certains médicaments dans les rayons des pharmacies, le ministre de la Santé François Braun plaide ce mercredi pour une réponse européenne, en complément d'une politique nationale. Cette prise de parole intervient après la mise en lumière de la pénurie du Sabril, un médicament pédiatrique, par Giulia Foïs, journaliste et productrice de France Inter. Mais pour l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament, cette pénurie est "un problème systémique" qui "ne sera résolu que si l'exécutif prend enfin des décisions importantes".

De nombreuses alertes

La France, comme d'autres pays européens, connait depuis des mois des tensions sur les stocks de plusieurs médicaments, notamment pédiatriques. Cet hiver, plusieurs antibiotiques, dont l'amoxicilline , largement prescrite aux enfants, étaient ainsi en rupture. Le 9 mai, la journaliste de France Inter Giulia Foïs a également alerté sur la pénurie du Sabril, un antiépileptique utilisé pour son fils, et a interpellé le ministre de la Santé sur la situation.

Les causes de cette pénurie de Sabril sont difficiles à expliquer, selon Pauline Londeix, cofondatrice de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament : "On n’a pas les éléments pour dire précisément à quoi c’est dû. Est-ce que c’est dû à une concentration de la production ? C’est fort probable si Sanofi est le seul producteur [pour le Sabril]" a-t-elle détaillé sur franceinfo. Elle pointe du doigt la concentration de la production d'un produit dans les mains d'un seul laboratoire : "Dès qu’il y a une offre plus importante d’un autre pays ou que les stocks n’ont pas été bien évalués, il peut y avoir des ruptures. La chaîne de médicaments est vraiment très fragile".

Des pédiatres de différents pays européens, dont l'Allemagne et la France, avaient déjà alerté la semaine dernière sur la pénurie de médicaments pour enfants , une situation qui met leur santé "en danger", dans une lettre ouverte adressée à leurs ministres de la Santé. Ils soulignaient notamment la nécessité de disposer d'antibiotiques, d'analgésiques, de médicaments contre la fièvre et l'asthme, ainsi que de vaccins.

D'après l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament, ces pénuries ne sont pas nouvelles : "Ça fait des années que les pénuries de médicaments sont en constante augmentation. Cela a été documenté, c’est visible sur le site de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé" a assuré sa cofondatrice Pauline Londeix sur franceinfo. Elle dénonce "un problème systémique" et assure qu'il*"ne sera résolu que si l’exécutif prend enfin des décisions importantes".* Selon les données de l'ANSM , rien qu'en 2022, 1.602 ruptures de stocks et 2.159 risques de ruptures de stock ont été déclarés. C'est presque deux fois plus que l'année précédente.

François Braun demande "plus de transparence [...] des laboratoires pharmaceutiques sur leur production"

Ce mercredi, François Braun a estimé que la pénurie de certains médicaments nécessitait une réponse européenne, en complément d'une politique nationale. "À un moment donné, il faut avoir une politique française de souveraineté (...), mais aussi une politique européenne", pour répondre à la pénurie de certains médicaments, a dit le ministre sur la chaîne CNews. Les laboratoires pharmaceutiques mettent, eux, en cause une politique de prix insuffisants pour garantir leur production. "Malheureusement, c'est l'explication donnée systématiquement par les laboratoires", a dit François Braun. Pourtant, début février, le ministre de la Santé avait annoncé un plan visant à prévenir toute future crise .

Le gouvernement a notamment indiqué qu'il allait autoriser des hausses de prix pour certains génériques essentiels, afin d'inciter les fabricants à poursuivre leur production. Ces mesures étaient réclamées depuis plusieurs semaines par les fabricants de médicaments génériques, vent debout contre le budget de la sécurité sociale, qui jugent les prix trop bas en France pour leur permettre de continuer à vendre dans l'Hexagone, voire de maintenir leur production.

Le ministre a aussi expliqué avoir travaillé avec ses homologues sur la nécessité de "plus de transparence exigée des laboratoires pharmaceutiques sur leur production, une solidarité européenne quand quelqu'un a des stocks et peut aider ceux qui n'en ont pas, et l'élaboration d'une liste européenne de ces médicaments essentiels, pour que l'on garantisse leur production pour nous en France, mais aussi en Europe". La France soutient, avec 18 autres pays de l'Union européenne, une proposition de la Belgique sur une loi européenne sur les pénuries de médicaments, a ajouté François Braun. Avec pour modèle un projet de loi européen sur les matières premières critiques visant à sécuriser leur approvisionnement.