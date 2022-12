Pénurie de médicaments ? Le mot n'est pas trop fort affirme le président de l'USPO en Occitanie

Bonjour Bruno Julia. Vous êtes président de l'USPO, l'Union des syndicats de pharmaciens d'Officine d'Occitanie. On manque de doliprane pédiatrique et de certains antibiotiques. Je crois qu'on peut parler de pénurie ou est-ce-que le mot est trop fort ?

Non, le mot n'est pas trop fort. C'est quelque chose que nous vivons déjà depuis plusieurs années, mais qui a pris une ampleur inédite depuis quelques semaines. Effectivement, vous avez parlé des formes pédiatriques pour le Doliprane, mais également pour des antibiotiques, pour des des corticoïdes qu'on utilise comme anti-inflammatoire, notamment pour les pathologies hivernales, qu'elles soient ORL ou bronco pulmonaires. Et c'est quelque chose qui prend de l'ampleur.

Ça explique comment ?

C'est un phénomène qui remonte à, je dirais depuis les années 90. On a cherché à faire baisser les coûts des médicaments et donc on a transféré la technologie de fabrication essentiellement dans deux pays, d'abord en Chine et puis en Inde. Aujourd'hui, ces médicaments sont fabriqués là-bas, dans un marché qui est globalisé, il y a une une tension parce que la demande est forte. Des pays émergeants aujourd'hui sont arrivés également sur le marché. Il y a eu notamment une concurrence et par ailleurs, quand il y a des problèmes soit technique, soit de qualité, on se trouve en tension sur la fabrication des matières actives.

Et très concrètement Bruno Julia, si j'ai mon enfant malade aujourd'hui, est ce que je peux quand même trouver du Doliprane ? Comment je fais si je n'en trouve pas ?

A l'heure actuelle on arrive ponctuellement à se dépanner, mais ça devient de plus en plus tendu. Et ce que l'on essaie de faire dans les officines, ce qui nous prend énormément de temps, c'est de switcher vers d'autres présentations, vers d'autres médicaments quand c'est possible et tant qu'ils seront encore disponibles.

Il y a quoi par exemple, comme médicament ?

Il y a par exemple un concurrent d'un autre laboratoire. Sinon, par exemple, pour les antibiotiques, on essaie de fractionner des formes adultes ou bien on prend contact avec les prescripteurs pour switcher avec leur accord, sur d'autres principes actifs, d'autres molécules.

Donc il y a des solutions. On ne doit pas paniquer. Vous dites aussi j'imagine aux gens de ne pas faire de stock ?

Alors surtout pas. C'est la pire des choses qui pourrait se produire. Ces phénomènes de stockage ne font que aggraver les pénuries de médicaments. Donc là, il faut faire preuve de sang froid et de civisme. Les pharmaciens sont là. Ils mettent toute leur énergie pour trouver des solutions pour leurs patients, en particulier leurs jeunes patients qui sont les plus impactés par ces ruptures de médicaments.

Concernant le Covid, le ministre de la Santé François Braun a récemment dit que tout le monde peut se faire vacciner. Vous dites à nos auditeurs et téléspectateurs ce matin "allez y, foncez, venez nous voir en pharmacie pour vous faire vacciner" ?

Alors effectivement, aujourd'hui, on est face à une neuvième vague de Covid. Les fêtes arrivent donc on conseille en particulier aux plus fragiles, évidemment les plus âgés, mais également les patients atteints de pathologies qui les rendent immuno-déficients, de se rendre dans les officines pour se faire vacciner, mais également effectivement à d'autres personnes plus jeunes qui vont être en contact avec des personnes fragiles, notamment pour les fêtes, de venir en officine se faire vacciner.

Si on le fait maintenant, c'est bon, on est immunisé pour Noël ?

Alors pour Noël, c'est encore bon. Oui. On considère qu'on commence à avoir une immunité quelques jours après l'injection. Mais il ne faut pas tarder.

Et ce rappel : pour se faire à nouveau vacciner il faut un délai de six mois après une injection ou trois mois après avoir attrapé le Covid.