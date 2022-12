Pénurie de médicaments : les pharmaciens du nord Franche-Comté sous tension

Une préparatrice d'une pharmacie ouvre un tiroir dans son officine, mais l'emplacement des médicaments pédiatriques reste vide. La scène se déroule dans le centre-ville de Belfort, mais elle pourrait se passer partout dans le nord Franche-Comté et dans le reste du pays, frappé par une pénurie de médicament , et surtout les versions pédiatriques.

"On a une pénurie sur toutes les formes pédiatriques de Paracétamol depuis le mois de mai, explique Rodolphe Pourtier président du syndicat des pharmaciens du pays de Montbéliard, on a une pénurie d'antibiotiques depuis un petit mois, on commence à ne pas avoir assez d'anti-inflammatoires cortisone, on a les antibiotiques par défaut sur lesquels on peut se reporter mais ils sont aussi sous tension". Une pénurie notamment d'amoxicilline que juge "choquante" le Professeur Rémi Salomon, le président de la Conférence des présidents de la commission médicale d'établissements des CHU sur France Info, c'est "est un médicament essentiel, c’est deux tiers des prescriptions d’antibiotiques chez l’enfant" précise le pédiatre de l'hôpital Necker de Paris.

Difficulté d'approvisionnement

Une pénurie dont l'origine est une mauvaise adaptation de la production pour Rodolphe Pourtier : "On a arrêté de porter les masques. Quand on les portait, on avait beaucoup moins de pathologies saisonnières et hivernales. Donc, les fabricants ont adapté leur production en fonction d'une moindre consommation." Pour le pharmacien d'Audincourt, le lien est clair, progressivement et avec l'arrivée des pathologies saisonnières, "on a eu une grosse augmentation de la consommation mondiale, avec une difficulté à adapter les volumes et à ré augmenter les volumes rapidement pour les fabricants."

A cela s'ajoute aussi des difficulté de production du matériel d'emballage, notamment produit dans les pays de l'Est. "C'est une rupture mondiale" explique Nadine Bodin-Brotelande co-présidente du syndicat des pharmaciens du Territoire de Belfort, "ça ne concerne pas les antibiotiques, mais d'autres molécules où ce n'est pas la molécule qui est en rupture de fabrication mais les produits annexes" précise la pharmacienne. Un manque de plastique, de carton, d'encre et d'aluminium qui ne permet pas de fabriquer les emballages pour conditionner et expédier les médicaments.

Autre difficulté : la loi du marché. "Les pays qui payent sont les pays livrés" juge Rodolphe Pourtier, "en France nos prix sont bien en dessous du prix de marché de certains pays, donc nous ne sommes pas livrés les premiers" selon le pharmacien.

Solutions de secours

Pour continuer à vous fournir en médicaments, les pharmaciens ont alors plusieurs solutions de secours, même si elles ont leurs limites. La première, c'est de proposer d'autres marques que celle indiquée sur l'ordonnance, mais cela peut aussi mettre en tension le second médicament.

"On peut également changer la molécule" décrypte Anaïs Heurter pharmacienne à la pharmacie Saint-Christophe de Belfort, "il faut que ça reste pour la même indication, qu'on ait l'aval médical, et que ça convienne au patient". "On fait preuve d'inventivité" témoigne Rodolphe Pourtier "mais on perd beaucoup de temps à joindre les médecins" pour vérifier la compatibilité de la nouvelle molécule.

Des difficultés qui surviennent dans un contexte de triple épidémie, de difficulté dans les effectifs des pharmaciens. Rodolphe Pourtier recommande d'ailleurs de reporter le masque pour limiter la diffusion des virus.