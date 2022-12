Pénurie de médicaments : presque plus de paracétamol en Alsace et chez nos voisins allemands

Voilà qui est très ennuyeux en ce début d'hiver. Alors que les épidémies de grippe, de Covid et de bronchiolite sont là, que les urgences sont saturées et que les médecins sont en grève , la France manque cruellement de paracétamol. Notamment sa version dosée pour enfants et nourrissons. Et ce n'est pas tout. Les pharmacies de Strasbourg par exemple ont aussi bien du mal à s'approvisionner en plusieurs types d'antibiotiques comme l'amoxicilline.

"C'est extrêmement compliqué depuis plus de deux mois parce que nous manquons aussi bien de paracétamol que d'antibiotiques pour les petits. Selon le poids de l'enfant, on arrive à trouver des solutions en diluant et en expliquant aux parents. Mais toutes les formes manquent, le suppositoire, le sachet, tous les dosages enfants. C'est pire pour les antibiotiques, il ne nous reste qu'une ou deux familles ou nous avons encore du stock mais pour les essentiels, l'amoxicilline ou l'Augmentin, on n'a plus rien" dit Alain Boetsch, pharmacien à Strasbourg et président du syndicat des pharmaciens du Bas-Rhin.

Pénurie en Allemagne aussi

Et pas question de penser aller s'approvisionner en Allemagne, de l'autre côté de la frontière alsacienne. Car là bas, c'est exactement la même chose comme l'explique cette pharmacienne de la Stadt-Apotheke de Kehl.

"En Allemagne, nous avons également des difficultés avec l'Ibuprofène, le paracétamol, surtout les produits pour enfants. Nous avons quelques comprimés pour adultes, mais les produits tels que le paracétamol et l'Ibuprofène ne sont actuellement pas disponibles en Allemagne. Nous recevons quelques suppositoires et nous essayons de fournir des comprimés. Mais c'est difficile. Nous attendons les médicaments" explique la pharmacienne.

Ces derniers jours, la pénurie s'est encore aggravée. Notamment à cause de la flambée des contaminations Covid en Chine. Le pays qui produit le paracétamol a en effet réquisitionné des stocks pour sa population.

Le ministère de la santé évoque un délai de plusieurs semaines pour que l'approvisionnement en paracétamol redevienne normal.