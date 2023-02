Pénurie de médicaments : un retour à la normale "dans les deux semaines", promet François Braun

Alors que la France subit depuis des semaines une pénurie de médicaments dans les pharmacies, notamment l'antibiotique amoxicilline, le ministre de la Santé François Braun a promis ce vendredi sur Europe 1 le "retour à une situation normale dans les deux semaines".

ⓘ Publicité

"Les pharmaciens vont recevoir 750.000 boîtes additionnelles d'amoxicilline livrées par Biogaran dès le 6 février", a précisé à l'AFP le laboratoire de génériques. "Au total sur le mois de février, nous allons distribuer 1.090.000 boîtes sur trois références", a-t-il ajouté.

"On va revenir dans les deux semaines qui viennent à un mois de stock supplémentaire en amoxicilline", a-t-il précisé, confirmant la livraison prochaine dans les pharmacies d'un million de flacons de cet antibiotique. Par ailleurs, "nous avons récupéré des stocks de paracétamol, donc nous sommes sortis de cette période de crise dans les deux semaines qui viennent", a ajouté le ministre. Ces futures livraisons s'expliquent, selon le ministre, par "le travail fait par les industriels, qui ont activé toute la chaine de production".

"Plus jamais ça"

"Hier soir (jeudi, ndlr), j'ai réuni avec le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, l'ensemble de la filière (...) pour dire : 'plus jamais ça', cette pénurie de médicaments essentiels pendant une période hivernale".

Depuis plusieurs mois, des tensions pèsent sur l'approvisionnement des médicaments. Deux produits, largement utilisés par les Français, concentrent les inquiétudes : les versions pédiatriques du paracétamol et l'amoxicilline, l'antibiotique le plus prescrit dans le pays , principalement pour traiter les angines et otites infantiles.

Le ministre de la Santé entend désormais "prévenir les effets de pénurie". Il a demandé "pour le mois de juin" à la filière d'établir "la liste de tous les médicaments essentiels". Le gouvernement veut pouvoir identifier rapidement à l'avenir "tous les endroits où il peut y avoir des problèmes", a-t-il dit. "On anticipe sur l'hiver prochain quitte à faire des stocks préalables", a-t-il souligné. Il souhaite aussi lancer "un plan du médicament" sous trois mois, activable en cas de situation exceptionnelle, de manière à prévenir toute future crise.

Des hausses de prix

Le gouvernement a aussi annoncé qu'il allait autoriser des hausses de prix pour certains génériques essentiels, afin d'inciter les fabricants à poursuivre leur production, "en contrepartie d'engagements des industriels sur une sécurisation de l'approvisionnement du marché français", ont indiqué les ministères de la Santé et de l'Industrie dans un communiqué commun ce vendredi.

Il est aussi fait mention d'un moratoire sur les baisses de prix des génériques considérés comme stratégiques sur le plan industriel et sanitaire.

Ces mesures étaient réclamées depuis plusieurs semaines par les fabricants de médicaments génériques, vent debout contre le budget de la sécurité sociale, qui jugent les prix trop bas en France pour leur permettre de continuer à vendre dans l'Hexagone, voire de maintenir leur production. La semaine dernière, les industriels, mais aussi les principaux syndicats de pharmaciens, avaient boycotté des discussions au ministère de la Santé, portant justement sur de nouvelles baisses de prix.