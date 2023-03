Pénurie de médicaments : " un stress quotidien" pour Maxime, jeune Manchois atteint de muscoviscidose

Les pénuries de paracétamol ou d'amoxicilline ont été très médiatisées cet hiver. Mais d'autres médicaments manquent à l'appel depuis plusieurs mois et mettent les malades en grande difficulté, à l'image de Maxime , 15 ans. Ce jeune habitant de Moyon, au sud de Saint-Lô, est atteint de mucoviscidose, une maladie génétique rare.

ⓘ Publicité

Depuis quelques mois, ses parents ont beaucoup de mal à trouver les traitements qui lui sont nécessaires au quotidien. Ils font des kilomètres pour trouver des pharmacies approvisionnées. "En février, j'ai dû aller à Avranches, dans le sud-Manche, pour récupérer une boite d'hormones de croissance. La situation devient critique. Aujourd'hui, on prend sur la petite réserve qu'on avait fait", s'inquiète Amélie Lefranc.

"Sans les traitements, je ne peux plus grandir"

Les hormones de croissance que prend Maxime sont en rupture de stock et le médicament de substitution est lui aussi en rupture partielle. "Je fais des piqûres tous les jours, qui me permettent de grandir. Si j'arrête le traitement, je ne pourrai plus le reprendre". Le Célestène "qui m'empêche d'avoir des polypes dans le nez", est lui aussi en rupture et "si j'arrête, je devrai être opéré tous les ans. C'est grâce à ces médicaments-là que j'ai grandi, que je profite avec les autres. Je suis très stressé car d'un coup, tout peut s'arrêter".

Maxime et ses parents ont écrit un courrier au ministre de la Santé, au sénateur manchois Philippe Bas et au député Philippe Gosselin pour les alerter sur cette situation. "C'est usant et on ne comprend pas, lance Amélie Lefranc. On comprend pas comment aujourd'hui en France, on peut être en rupture de médicaments. Et le souci, c'est qu'aucun professionnel de santé n'a de réponses à nous donner. Face à cette pénurie, tout le monde nous répond : Nous n'avons pas d'issue aujourd'hui."