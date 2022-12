Pénurie de personnel à l'hôpital du Puy-en-Velay : l'accès aux urgences sera restreint pendant la nuit de Noël

Non, les urgences du Centre hospitalier Émile Roux (CHER) ne seront pas fermées pendant la nuit de Noël. En revanche, l'accès sera restreint à partir de 18h30, le 24 décembre et jusqu'au lendemain, à 7h30. Une décision prise par la direction de l'hôpital du Puy, en concertation avec l'ARS de Haute-Loire, pour faire face à la pénurie de personnel. Compte tenu des difficultés de recrutement de personnel médical, "l'intérim et la réorganisation des services n’ont pas suffi à maintenir l’organisation habituelle" explique le CHER dans un communiqué.

Appeler le 15 au lieu de se rendre aux urgences

Pour "continuer à garantir la prise en charge des urgences vitales", la direction de l'hôpital demande à la population « de ne pas se présenter aux urgences du CHER". Si toutefois vous choisissez d'y aller pendant ce créneau d'accès restreint, votre interlocuteur sera... un interphone ! Au bout de cet interphone, un opérateur du 15 évaluera votre situation avant de vous orienter vers une prise en charge adaptée.

Avant tout déplacement, l'hôpital du Puy recommande donc d'appeler le 15 qui vous orientera, en fonction de la situation, vers :