L'accès aux urgences des Hospices civils de Beaune fortement réduit pendant trois nuits

Le centre hospitalier de Beaune s'apprête à passer trois nuits délicates. Il manque un médecin sénior sur place, la direction est donc contrainte de réguler l'accès aux urgences.

Le médecin et le 15 avant tout

"Pour que le service des urgences de Beaune fonctionne de manière complète", précise le directeur des Hospices Civils de Beaune François Poher, "il faut deux médecins séniors, un pour le service d'accueil des urgences, et un pour faire fonctionner le SMUR. Malheureusement pendant trois nuits, et seulement ces trois nuits-là, nous n'avons qu'un seul médecin sénior, et les directives gouvernementales sont de privilégier le SMUR, le camion qui va à domicile, pour traiter les urgences vitales sur l'ensemble du territoire."

Pour éviter la surcharge, François Poher appelle donc à la responsabilité de chacune et chacun : "en amont si on peut joindre son médecin traitant ou son remplaçant, on l'appelle, sinon on fait le 15 qui va donner la bonne orientation, vers la maison médicale de gare, va peut-être envoyer le SMUR si on est devant une urgence vitale, ou une autre orientation." L'idée étant bien sûr de garantir que malgré l'absence d'un médecin sénior, tout le monde puisse être pris en charge de la meilleure manière.

Tous les autres services opérationnels

Une situation inédite cet été au sein de l'établissement hospitalier beaunois. "On aurait préféré ne pas avoir cette exception", regrette le directeur, qui rappelle que l'activité de tous les autres services sera normale : "Il faut quand même noter que tout le reste de l'hôpital, la maternité, les soins intensifs, les consultations et les urgences en journée, continuent à fonctionner normalement."

Quant aux patients qui malgré tout se présenteraient aux urgences sans avoir appelé le 15, ils seront bien sûr accueillis, mais pas dans les meilleures conditions. "Il ou elle va frapper à la porte, et on va lui ouvrir. Il y aura une infirmière d'accueil et d'orientation, avec pleins de situations possibles : soit une prise en charge aux urgences si le médecin sénior en charge du SMUR est présent, on va le garder si c'est une urgence vitale évidemment, sinon il y a un risque de réorientation (vers le CHU de Dijon, par exemple, ndlr). C'est pour ça qu'il faut faire le 15, pour ne pas perdre de temps."