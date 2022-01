Pénurie de personnel à l'hôpital : une prime exceptionnelle pour recruter des infirmiers

C’est une mesure "exceptionnelle" pour tenter de sauver l’hôpital. L’Agence régionale de santé (ARS) a annoncé via un communiqué la mise en place du dispositif suivant : tout établissement de santé francilien (public, privé, Ehpad) pourra recruter en CDD des infirmiers au salaire de 3085 euros brut avec une prime de 4000 euros pour un CDD de 6 mois et de 7000 euros pour un CDD de 9 mois, pour "une activité à temps plein s’ajouteront l’indemnité de précarité et l’indemnisation des congés qui n’auront pas pu être pris."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sentiment "d’injustice et de décalage" pour les infirmiers déjà en place

Une dispositif expérimental qui "répond aux attentes d’un certains nombres de professionnels qui ne cherchent pas un contrat stable et jusque-là font de l’intérim", estime au micro de France Bleu Paris Thierry Amouroux, porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers (SNPI). Et d’ajouter : "L’idée de constituer une équipe d’intérimaires qui aille au sein d’un établissement dans divers endroits tout en étant payé par l’établissement, c’est un plus, ça permet de mieux connaître l’établissement en question et pourquoi pas un jour, d’y postuler."

Mais "un certain nombre de salariés fixes sont interpellés", affirme le porte-parole du SNPI. "Ils sont agents titulaires ; ils travaillent depuis des années ; ils ont affronté les deux ans de Covid et commence avec un salaire de 1800 euros. Ils sont nettement moins payés que cette force d’appoint. Il y a un sentiment d’injustice et de décalage pour ceux qui sont dans l’institution et restent malgré des conditions de travail difficile."

Le risque est aussi selon Thierry Amouroux l’ubérisation de l’hôpital : "Il faut constituer un collectif de travail. Il faut que les gens se connaissent, aient l’habitude de travailler ensemble. Faire appel à des forces d’appoint, c’est mieux que rien, mais ce sont des soignants qui arrivent sans connaître la pathologie, les protocoles particuliers du service, c’est une vraie difficulté de fonctionnement. Une équipe, ce n’est pas une somme d’individus."