Pénurie de sang dans les deux Charentes : "si il n'y avait pas de donneurs, je ne serais plus là pour témoigner"

L'Etablissement Français du Sang en appelle à votre générosité. A chaque période de vacances, l'EFS a besoin de donneurs. Donner son sang, c'est vital pour de nombreux patients. Anne-Soline, une Rochefortaise de 45 ans, a été sauvée grâce à plusieurs transfusions après son accouchement.

Anne-Soline, Rochefortaise de 45 ans, est une jeune femme blonde, pleine de vie, mais elle l'admet : "je suis une survivante, une miraculée". Comme des millions de Français, elle a dû subir plusieurs transfusions pour rester en vie.

150 patients transfusés chaque jour en Charente-Maritime

La vie d'Anne-Soline a basculé il y a huit ans. La jeune femme a accouché de son deuxième enfant, Gaspard, à l'hôpital de Rochefort. "On a mis Gaspard sur moi mais tout à coup, tout s'est écroulé, raconte Anne-Soline. Un moment donné, je me suis réveillée, ma jambe est tombée, on m'a remis un masque et j'ai senti qu'il se passait quelque chose de très grave".

Je dois ma vie à dix personnes qui ont donné chacune une poche de sang. Je ne les remercierais jamais assez" - Anne-Soline

Anne-Soline a fait une double hémorragie interne. Elle a perdu quasiment tout son sang. L'opération a duré plus de six heures. "J'ai failli mourir, explique la jeune femme, les larmes aux yeux. Les médecins ont dû me transférer dix poches de sang."

A sa sortie de l'hôpital, la maman a tenu à rencontrer les bénévoles de l'association des donneurs de sang de Rochefort. "C'était important de les remercier. Si ces gens-là ne s'étaient pas déplacés, mes enfants seraient orphelins", souligne Anne-Soline qui a décidé d'intégrer l'association.

Venez donner votre sang !

Avant d'être elle-même transfusée, Anne-Soline n'avait jamais donné son sang. "On a toujours de bonnes excuses, on a peur de la piqûre ou on n'a pas le temps", souligne la jeune femme. Mais aujourd'hui, elle se rend compte de l'importante de cet acte de générosité.

En France, un million de malades sont soignés chaque année grâce au don de sang. Il y a des accidentés de la route, des personnes atteintes de maladie génétique, mais surtout, des patients sous chimiothérapie. "La chimiothérapie est un traitement qui détruit les cellules cancéreuses mais également celles qui fabriquent les globules rouges et les globules blancs", explique Elisabeth Delavaud, la directrice de l'établissement français du sang de La Rochelle.

Les jeunes donneurs viennent nombreux mais on les perd rapidement. Il faudrait qu'ils se déplacent régulièrement" - Elisabeth Delavaud de l'EFS de La Rochelle

Les besoins en sang sont donc énormes et les donneurs pas assez nombreux. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de contre-indications au don du sang. Cependant, des groupes de travail se réunissent régulièrement pour faire évoluer les choses. La question de laisser la possibilité aux patients transfusés de devenir eux-mêmes donneurs est d'ailleurs à l'étude.