Pénurie de soignants au CHU de Bordeaux : le défi d'attirer les jeunes professionnels

La crise sanitaire a plongé l'hôpital public dans un certain marasme. Elle a servi de révélateur à un mal-être sans doute plus ancien pour beaucoup de soignants. Conséquence ? Certains jettent l'éponge, quittent le CHU et leurs postes restent, bien souvent, vacants. Pour les pourvoir et garder un établissement en état de marche, la direction du CHU de Bordeaux met en place un "plan d'attractivité".

La notoriété du CHU de Bordeaux ne suffit plus

"On voit en effet de nombreux avis de vacances de postes publiés par la direction toutes les semaines", témoigne Gilbert Mouden, infirmier anesthésiste au SAMU et délégué Sud Santé. Le phénomène, difficile à quantifier sur tout l'établissement, touche tous les corps de métier, surtout les paramédicaux, infirmiers et aides-soignants. "On n'arrive plus à recruter une aide-soignante alors qu'avant il y avait des listes d'attente, poursuit Gilbert Mouden. Des infirmiers de bloc opératoire, il n'y en a plus. Enormément de métiers qui sont devenus des métiers en tension aujourd'hui". "On recrute en moyenne 40 infirmières par mois, témoigne Luc Durand, coordonnateur général des soins du CHU, mais on pourrait facilement faire le double".

La crise sanitaire a bousculé les habitudes, les certitudes de certains soignants aussi. "Les gens n'accepteront plus de travailler en sous-effectif, avec un salaire trop bas. Les années à venir vont être très compliquées", prédit le délégué syndical. "On a un très beau CHU mais la direction ne peut plus se cacher derrière sa notoriété, il n'est plus attractif", déplore-t-il. Lui qui affirme voir de "jeunes urgentistes qui ont 30 ans, ont tout juste fini leurs études et qui sont déjà cassés par le système".

Il faut tout tenter pour attirer de nouveaux soignants sinon on va à la perte de l'hôpital public - Gilbert Mouden, délégué Sud Santé au CHU de Bordeaux

Ce manque d'attractivité, il est confirmé par certains étudiants infirmiers. A l'image de Théo, étudiant en deuxième année à Bordeaux. "Je voudrais être infirmier en réanimation. Au début, je me voyais vraiment travailler au CHU de Bordeaux. Mais je suis actuellement en stage à Haut-Lévêque et je vois les difficultés qu'il y a en termes de manque de personnel, de manque de moyens, donc ça m'a un peu refroidi sur l'hôpital public". Théo inquiet de voir des soignants usés, absents ou carrément démissionnaires. Certains vont jusqu'à tenter de le dissuader de signer à l'hôpital après ses études.

Les heures supp, une "rustine"

"Faut se laisser le temps d'essayer", plaide Muriel Riou, infirmière en hématologie au CHU de Bordeaux depuis presque 20 ans. Elle participe régulièrement à des forums, comme celui organisé ce vendredi 25 mars à destination des étudiants bordelais ou au salon SantExpo en mai prochain, pour témoigner de son expérience de professionnelle du soin, qui se forme, qui innove.

Elle avoue n'avoir jamais vu avant la crise sanitaire, son service manquer de personnel. Cette situation sous tension, il ne faudrait pas qu'elle dure trop longtemps, admet Muriel Riou, les heures supplémentaires qui s'accumulent "commencent à tirer sur la corde". La direction du CHU a donc mis en place un plan d'attractivité avec des groupes de travail installés depuis la fin 2021, pour mettre fin au désamour pour l'hôpital public et pourvoir enfin ces postes vacants.

Adapter le CHU à des soignants en quête d'équilibre professionnel et personnel

Une opération séduction notamment en direction des étudiants, une petite révolution pour l'hôpital public, contraint de s'adapter pour recruter. _"_Le process de recrutement doit être plus fluide, on doit pouvoir plus facilement déposer un CV, décrit Luc Durand, le coordonnateur général des soins. On doit rendre aussi les métiers plus attractifs, mieux les promouvoir. Accompagner aussi ces professionnels en matière de formation. Et enfin un axe qu'il ne faut pas mésestimer, c'est la qualité de vie au travail, l'équilibre vie professionnelle - vie personnelle, proposer des horaires qui permettent d'avoir cet équilibre, des crèches, des parkings, tout ce qui peut contribuer à rendre l'environnement de travail positif. On utilise tous ces leviers".

La direction espère que ce plan d'attractivité portera ses fruits dès cet été, pour le recrutement des nouveaux diplômés. Il le faut, conclut Gilbert Mouden, pour Sud Santé car dans le cas contraire, "ça ne va pas passer, il y aura des fermetures de lits massives cet été pour accorder leurs congés d'été aux agents".