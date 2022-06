Pénurie de soignants : le personnel des urgences de Valence au bord de la rupture

Impossible de prévoir le jour d'une arrivée massive de patients, "c'est aléatoire, le weekend peut être calme et le mercredi suivant les couloirs seront plein à craquer" expliquent les soignants. En revanche, ce qui doit être anticipé selon les syndicats ce sont les effectifs. Aux urgences de Valence, les nuits sont de plus en plus difficiles pour les soignants et certains décident de suivre la grève de ce mardi 7 juin à l'appel notamment du syndicat Sud Santé.

À partir de 23h45, deux aides-soignantes doivent se partager plusieurs missions, l'aide aux patients en attente d'une prise en charge et l'imagerie. Parfois elles sont même amenées à intervenir en renfort au sein de l'unité de déchocage (les urgences vitales) car il n'y a pas assez de médecins. L'une d'entre-elles explique : "nous n'avons pas le temps de bien nous occuper de tout le monde. C'est arrivé que des papis ou des mamies se lèvent pour aller aux toilettes ou pour boire un verre d'eau et chutent après avoir longuement attendu sur des brancards. Oui cette situation arrive ! Parfois ils attendent dix heures sans voir le médecin ! C'est catastrophique !"

On rentre chez nous en pleurant - une aide-soignante des urgences de Valence

Pour passer la nuit, les aides-soignantes peuvent compter sur trois infirmières. En revanche, passé une certaine heure il n'y a plus de brancardier : "lorsqu'il y a 90 patients à gérer dans la nuit, on rentre chez nous en pleurant !" se désespère une autre professionnelle.

Les syndicats demandent 21 postes supplémentaires

La semaine dernière, une réunion s'est tenue entre les syndicats et la direction. Sud Santé a évoqué la recommandation de la société française de médecine d'urgence qui préconise 21 postes supplémentaires dans le service de Valence pour assurer des conditions normales au personnel. Selon le syndicat, la direction a refusé cette solution proposant plutôt en prévision d'un été chargé : l'auto renfort. Les soignants pourraient être rappelés en cas de forte affluence sur leur jour de repos.

La nuit aux urgences de Valence, il y a moins de six médecins pour prendre en charge l'ensemble des patients : deux sont dédiés à l'accueil, deux au SMUR et il y a un régulateur.

Des soignants pas entendus par la direction

L'auto renfort n'est pas une solution réaliste explique une aide-soignante : "nous sommes déjà épuisés. Durant la crise sanitaire, nous avons fait tout ce que nous avons pu pour pouvoir recevoir les patients dans les meilleurs conditions possibles. Aujourd'hui, on nous demande encore une fois de faire des efforts. On n'en peut plus !" Selon le syndicat SUD Santé les événements indésirables associés aux soins augmentent régulièrement à cause de l'épuisement des professionnels.

Contactée, la direction de l'hôpital n'a pas souhaité s'exprimer.