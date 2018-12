Pénurie de vaccins contre la grippe dans la Loire : "une bonne nouvelle" !

De nombreuses pharmacies de la Loire n'ont plus de vaccins contre la grippe en date du 19 décembre. Une pénurie qui s'explique par un nombre de bons pour un vaccin gratuit plus important, mais aussi une bonne nouvelle en terme de santé publique.

Les pharmaciens de la région Auvergne-Rhône-Alpes vaccinent de plus en plus contre la grippe.

Loire, France

À Veauches, à Andrézieux-Bouthéon ou encore à Montrond-les-Bains, impossible de trouver un vaccin contre la grippe en pharmacie. Elles ont été dévalisées, certaines n'en ont plus en stock depuis plus d'un mois. La situation pourrait paraître inquiétante mais c'est en réalité une bonne nouvelle pour la santé publique, car cela signifie que de nombreuses personnes se sont faites vaccinées lors de cette campagne.

250 000 vaccins administrés en Auvergne Rhône-Alpes

Selon Olivier Rozaire, président du syndicat des pharmaciens dans la Loire, la région AURA devrait atteindre les 250 000 vaccins administrés en pharmacie lors de cette campagne, bien plus que les 100 000 de l'année précédente, "la preuve que _la politique gouvernementale est positive_" affirme le pharmacien. Malgré une production de vaccins plus forte que l'an passé, il y a pénurie, c'est donc "globalement une bonne nouvelle" pour la santé publique selon lui. "On va peut-être manquer quelques vaccins mais 90% de la population cible est vaccinée au 15 décembre".

La gratuité fonctionne

Cette hausse du nombre de vaccins administrés s'explique notamment par un nombre plus élevé de "bons pour vaccins" distribués. Les personnes de plus de 65 ans n'étaient plus les seuls concernés : les femmes enceintes, les personnes obèses et les proches d'un nourrisson de moins de six mois avaient droit à leur piqûre en pharmacie. Un geste rapide, facile et donc 100% gratuit, même pas besoin d'avancer le prix d'une consultation.

Le fait que la "cible" des vaccins ait été élargie n'a pas pu être pris en compte par les laboratoires, car cela a été annoncé trop tardivement. "C'est la première année que nous sommes en rupture", s'exclame Olivier Rozaire, "mais il vaut mieux ça que ce qui arrivait les autres années, c'est à-dire une surproduction avec des vaccins qui restaient sur les bras des médecins ou pharmaciens".