Pénurie de vaccins pour les malades du cancer : le coup de gueule d'un médecin azuréen

"C'est plus qu'un coup de gueule, c'est une alerte", lance le docteur Jérôme Barrière, oncologue à la polyclinique Saint-Jean de Cagnes-sur-Mer. Depuis le mercredi 27 janvier, aucun malade du cancer dans les Alpes-Maritimes n'a pu être vacciné contre le coronavirus. Des patients pourtant jugés "ultra prioritaires" : ils font partie des "patients vulnérables à très haut risque" qui ont accès au vaccin depuis le 18 janvier dernier.

À la polyclinique Saint-Jean de Cagnes-sur-Mer, 70 malades ont ainsi été vaccinés la première semaine. Mais depuis mercredi dernier, les doses n'arrivent plus et 150 patients sont aujourd'hui sur liste d'attente, sans savoir quand ils pourront être vaccinés. "On crée des listes de rendez-vous, et on doit finalement annuler ces rendez-vous sans pouvoir donner au jour-le jour des informations supplémentaires, déplore le docteur. Ça crée une grande frustration pour les patients comme pour les soignants et ça, ce n'est plus possible."

"Il faut arrêter avec l'absence d'informations claires et précises" - Jérôme Barrière

Pour Jérôme Barrière, il est urgent de revoir l'organisation de la distribution des doses sur le territoire. "Qu'on nous dise qu'on peut vacciner 5 ou 10 personnes par jour, pourquoi pas, mais il faut arrêter avec l'absence d'informations claires et précises. Il est temps, un mois après le début de la campagne de vaccination, de mettre un peu d'ordre dans la répartition des doses pour les publics prioritaires."

Selon lui, la nécessité de vacciner ces patients qui suivent déjà des traitements lourds a été "sous-estimée". Désormais, il plaide pour que la dotation en doses soit adaptée à la situation locale de l'épidémie, en suivant une sortie de "solidarité d'urgence sanitaire" face à la pénurie de vaccins. Concrètement, les patients les plus à risque des départements les plus défavorables sur le plan épidémiologique - comme les Alpes-Maritimes - seraient jugés "encore plus prioritaires" et recevraient "un peu plus de doses", imagine-t-il.

Une lettre envoyée au ministre de la Santé, Olivier Véran

Son appel a déjà été relayé par la sénatrice Les Républicains des Alpes-Maritimes, Dominique Estrosi-Sassone. Dans un courrier adressé au ministre de la Santé ce mardi, elle déplore "une situation extrêmement difficile à vivre" pour des patients "déjà affaiblis tant sur le plan physique que sur le plan psychologique" et qui savent que "la vaccination est une clé pour revoir leurs proches régulièrement".

L'élue demande alors à Olivier Véran s'il envisage "de changer la stratégie des filières de vaccination au sein de l'Agence régionale de santé (...) et si le gouvernement est en capacité d'appliquer les recommandations (...) pour faire vacciner prioritairement les personnes atteintes d'un cancer en plus largement toutes les personnes de 75 ans et plus".