Pénuries de médicaments, la Ligue contre le cancer appelle à "rapatrier la fabrication"

En 10 ans, 34 fois plus de cas de pénurie de médicaments ont été signalés. Pour lutter contre ce phénomène, la Ligue contre le cancer lance une campagne et appelle à "rapatrier la fabrication des médicaments d'importance majeure".

A partir de ce lundi, la Ligue contre le cancer lance une campagne pour dénoncer la pénurie de médicaments : 34 fois plus de cas ont été signalés en 10 ans. "Il faut rapatrier la fabrication des médicaments d'importance majeure", a estimé Axel Khan, le président de l'institution ce lundi matin sur franceinfo.

La cause principale des pénuries, explique le généticien, "c'est que ce sont des médicaments relativement anciens, qui ne sont plus couverts par les brevets, dont les prix ont été tirés par le bas par la concurrence. Cela n'intéresse plus les laboratoires de les fabriquer, à peine de les vendre. Ils les font fabriquer avant tout en Chine ou en Inde et il y a souvent un seul fournisseur mondial. Quand un lot de fabrication connaît un pépin, c'est tout le lot de fabrication qui est détruit et il y a une pénurie pendant 4 ou 5 mois."

Selon le président de la Ligue contre le cancer, "dans le domaine du cancer, il y a 40 médicaments absolument majeurs qui ont connu pénurie et parfois des pénuries extrêmement prolongées et graves."

Pour faire face, assure-t-il, il n'y a pas d'autre solution que de rapatrier la production. "Est ce que la santé est importante pour les citoyens et les citoyens ? La réponse est oui. Est-ce que, par conséquent, les médicaments qui permettent de conserver la santé lorsqu'elle est agressée sont des produits stratégiques ? La réponse est oui. Est-ce que lorsque l'on a des produits stratégiques, on essaie de ne pas s'en laisser démunir en cas de crise ? La réponse est oui. Par conséquence, il faut rapatrier la fabrication des médicaments d'importance majeure, c'est extrêmement essentiel."