Pénuries de médicaments : toujours des difficultés d'approvisionnement dans les pharmacies orléanaises

Les pharmacies prises d'assaut juste avant le week-end de Noël. Beaucoup d'Orléanais se rendent dans les officines pour récupérer des médicaments, il faut dire que tout le monde tombe malade en ce moment : rhumes, rhinopharyngites, grippes, mais aussi Covid-19. Mais dans les pharmacies orléanaises, certaines étagères sont toujours bien vides, signe que la pénurie de certains médicaments perdure.

"C'est toujours pareil, voire pire"

"Pour le moment, c'est toujours pareil, voire pire", constate Jean-Marc Franchi, pharmacien à Orléans et président de la société des pharmaciens du Centre. Plus de sirops pour la toux, des antibiotiques, comme l'Amoxicilline, difficiles à trouver "surtout pour les usages pédiatriques", même chose pour le paracétamol sous certaines formes et certains dosages. Les suppositoires sont quasiment introuvables, et le paracétamol pour enfants se fait rare, surtout en ce moment alors que de nombreux enfants tombent malade.

"Pour les enfants on essaie de compenser avec du Doliprane en pipette, mais les enfants de plus de 25 kilos, ça ne sert plus à grand chose", regrette Jean-Marc Franchi. Pourtant mi-décembre, le ministre de la Santé François Braun assurait que la pénurie de Doliprane pour les enfants était essentiellement "liée à un mouvement social" chez Sanofi, et donc que le problème était "en train d'être réglé". Selon une préparatrice en pharmacie du centre-ville d'Orléans, il n'est pas impossible de trouver ces médicaments, mais leur arrivage peut varier d'une semaine à l'autre, en fonction des commandes.