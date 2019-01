Périgueux : des voiturettes électriques pour les enfants hospitalisés à la clinique Francheville

Périgueux, Dordogne, France

Les trois petites voitures électriques seront chacune dans un service. L'une d'elles permettra aux enfants d'aller au bloc opératoire, la deuxième aux urgences et la troisième sera réservée à la chirurgie ambulatoire.

C'est le club Diamant du Lions qui a financé l'achat de deux de ces voiturettes, le magasin Jouet club de Périgueux et Marsac a offert la troisième. L'idée est venue de Véronique Delmas, la directrice des soins de Francheville intéressée par le succès d’expériences de ce genre dans d'autres hôpitaux. "Il semblerait effectivement qu'il y ait moins de stress avant les interventions, moins d'utilisations de médicaments pour les calmer. Nous on va mettre tout çà en place on va bien voir, mais dans les services qui le font, ça marche. "

Dès la réception des trois voitures, le petit TAO, présent dans les couloirs de la clinique s'est empressé de prendre le volant.

Et pour les enfants plus petits, ou ceux qui ne pourraient pas conduire, ces petites voitures, dotées de klaxons musicaux , peuvent aussi être télécommandées par les parents ou même le personnel de soins.