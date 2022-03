La clinique Francheville veut devenir un centre de référence sur l'endométriose en Dordogne

La clinique de Francheville dispose d'une équipe pluridisciplinaire sans équivalent en Dordogne pour le traitement de l'endométriose. A l'occasion d'une conférence de presse vendredi 4 mars, elle a présenté son équipe en pointe sur le traitement de la maladie. Et les médecins ont insisté sur la nécessité de mieux informer sur les symptômes de cette maladie encore mal connue.

"L'endométriose, c'est une maladie qui fait mal pendant les règles, pendant les rapports et éventuellement en allant à la selle. Si les trois sont présents, c'est très évocateur", explique le chirurgien gynécologue à Francheville Franck Léonard. Il ajoute que contrairement à ce qu'on a pu longtemps laisser penser, non "ce n'est pas normal d'avoir mal pendant les règles".

Tout l'enjeu est de détecter l'endométriose le plus tôt possible rappelle Chistophe Masson, chirurgien gynécologue : "On pourra limiter le nombre de chirurgies en ayant un dépistage précoce et un traitement efficace notamment hormonal chez les patientes jeunes".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un dépistage précoce est aussi important pour éviter les possibles problèmes de fertilité que cette maladie peut provoquer surtout chez les femmes de plus de 35 ans. "30% des femmes qui consultent pour des problèmes de fertilité présentent des lésions d'endométrioses", indique Sandrine Najas, gynécologue obstétricienne spécialiste de la procréation à Francheville.

La labellisation de la clinique de Francheville comme centre de prise en charge doit intervenir d'ici l'été prochain.