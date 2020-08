Périgueux : la SPA touchée par une épidémie de teigne, 43 chatons placés à l'isolement

La mauvaise nouvelle a été annoncée sur la page Facebook de la SPA de Périgueux : une épidémie de teigne touche depuis ce samedi matin 43 chatons. Il faut donc entreprendre des traitements longs et surtout coûteux. une catastrophe pour les finances de la SPA

C'est une catastrophe pour les finances de la SPA de Périgueux, déjà largement mises à mal par la crise du coronavirus. Une épidémie de teigne vient de se déclarer ce samedi matin dans le centre de Marsac. Au total, 43 chatons ont donc été placés en quarantaine dans une salle qui leur est réservée.

La maladie elle-même n'est pas dangereuse pour les animaux. Mais le traitement va être long, compliqué, et coûteux. "Il n'y aura de toute façon et comme toujours aucune euthanasie" tient à souligner la président de la SPA de Périgueux Eliane Rigaud.

Mais le traitement va être très contraignant pour les bénévoles et soigneurs : 21 jours de traitement, entrecoupés de 21 jours de pause. Avec à chaque fois prise du poids de l'animal, et bain tous les quatre jours. Les bénévoles vont devoir être bien équipés en blouses et masques pour traiter les animaux.

Surtout, c'est le prix du traitement qui va peser lourdement sur les finances de la SPA déjà touchée par le coronavirus : le traitement coûte au total 3.000 euros. La SPA lance donc un appel aux dons pour aider les petits chatons. Vous pouvez pour cela vous rendre sur ce site.