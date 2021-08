A l'hôpital de Périgueux : la très grande majorité des patients COVID n'est pas vaccinée

Il y a des affirmations trop difficiles à entendre pour les médecins du service de réanimation qui soignent au quotidien ces patients COVID. Stephanie Jonas, la directrice adjointe du centre hospitalier de Périgueux et la chef du service de réanimation, le docteur Sandrine Bedon-Carte ont donc tenu à préciser les choses: Non , les patients COVID hospitalisés ne sont pas vaccinés. Contrairement aux propos souvent relayés sur les réseaux sociaux et dans les manifestations, la grande majorité des patients COVID accueillis à l'hôpital de Périgueux n'a reçu aucune dose de vaccin contre le coronavirus.

Deux fois plus de patients en moins d'une semaine

Le nombre d'admission a doublé en un peu moins d'une semaine. Il y a aujourd'hui neuf patients en réanimations et dix en médecine. Sur les 9 pour les patients en réanimation, huit ne sont pas vaccinés, le neuvième est un malade âgé, atteint de comorbidité et qui a reçu ses deux doses voilà longtemps, même chose en médecine avec 9 malades non vaccinés sur 10 et un seul, âgé et vacciné depuis longtemps. Donc, pour la grande majorité des cas, (17 sur 19) aucun malade n'a reçu d'injection contre le COVID. Et cette fois, les patients sont plus jeunes, et ne présentent pas toujours de facteurs de comorbidité.

Sept fois plus de risques de partir en réanimation

Le médecin a revu les statistiques de la maladie et de ses conséquences à l'hôpital. Si vous avez le Covid et que vous n'êtes pas vacciné, ou immunisé, vous courez sept fois plus de risques d'être admis en réanimation, et dix fois plus de risques d'en mourir. Voilà pourquoi le médecin incite tous ceux qui ne le sont pas encore à se faire vacciner, y compris les plus jeunes.