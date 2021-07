Périgueux : le centre de vaccination de la Filature recherche des bénévoles

La Filature a besoin de bras. La mairie de Périgueux recherche 22 bénévoles, onze le matin et onze l'après-midi, pour aider au centre de vaccination. Il s'agit d'accueillir les personnes venant se faire vacciner, et les accompagner sur les lignes de vaccination.

Manque de personnels

Depuis les annonces d'Emmanuel Macron le 12 juillet, le centre de vaccination est pris d'assaut. De plus en plus de personnes viennent se faire vacciner, et le nombre de lignes de vaccination est passé de quatre à cinq lignes. Parallèlement, avec l'été, de nombreux agents de la mairie sont en vacances ou mobilisés sur les animations d'été de la ville : un été sur les quais, vacances sportives, mon quartier s'anime ou les stages sportifs pour les enfants. Le fonctionnement du centre de vaccination n'est pas impacté par le manque de personnels, mais la mairie lance un appel pour recruter des bénévoles pour les remplacer.

Pass sanitaire

Pour devenir bénévole, il faut être détenteur d'un pass sanitaire. Il faut donc être vacciné, justifier d'un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures, ou d'un test PCR positif attestant du rétablissement de la Covid-19 datant d'au moins onze jours et de moins de six mois. Il faut ensuite signer une convention avec la mairie.

Plus de renseignements auprès de la mairie de Périgueux.