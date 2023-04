Périgueux: le centre médical de soins immédiats tourne à plein regime

Le docteur Vincent Lacoste a passé vingt années aux urgences de l'hôpital de Périgueux. Il y a même été chef de service. Bien conscient que quelque chose n'allait pas dans le traitement des "petites urgences", il a fini par quitter l'hôpital pour lancer son entreprise à Périgueux; un Centre Médical de Soins Immédiats installé au 6 rue de Metz. Ouvert début février, le centre ne désemplit pas, preuve de son intérêt pour de nombreux patients périgourdins.

Le centre a ouvert début février et voit passer plus de 40 patients chaque jour © Radio France - Valérie Déjean

Entre le généraliste et les urgences

L'objectif de ce centre, c'est d'accueillir toutes les "petites "urgences qui engorgent les hôpitaux, mais aussi proposer aux médecins généralistes une réponse plus technique avec par exemple, une salle de radiologie. Ce centre médical fonctionne avec un médecin à temps plein, le docteur Lacoste, plus une généraliste le lundi et un jeune remplaçant en début et en fin de semaine. Deux infirmières libérales arrivées des Urgences elles aussi, viennent compléter l'effectif. Le CMSI emploie aussi deux secrétaires et une manipulatrice radio.

Une cinquantaine de patients chaque jour

Le docteur Vincent Lacoste a donc quitté l'hôpital pour créer cette entreprise calquée sur un modèle existant déjà à Nancy. Et le succès n'a pas tardé. Il y passe une cinquantaine de personnes chaque jour, avec un pic à près de 60 le lundi. Aujourd'hui les urgences de l'hôpital envoient les patients moins graves au centre de la rue de Metz , les généralistes eux aussi s'appuient sur l'expertise de ces anciens professionnels des urgences. Même la clinique y a recours pour des consultations pré-anesthésie. L'Agence Régionale de Santé de Nouvelle Aquitaine, prudente semble aujourd'hui convaincue de l'utilité de sa création.

Virginie Colin, après 27 ans aux urgences de l'hôpital de Périgueux a rejoint le CMSI © Radio France - Valérie Déjean

Les patients qui se présentent rue de Metz à Périgueux peuvent donc être envoyés directement pas le Samu, les Urgences , les médecins ou le 15. Ils peuvent même se présenter d'eux même à condition d'avoir un médecin traitant. Il n'est pas question pour le docteur Vincent Lacoste de prendre en charge les maladies chroniques en renouvelant une ordonnance par exemple, même si les demandes sont nombreuses faute de médecins. L'avantage de ce centre, c est une prise en charge plus rapide, une demi heure à une heure d'attente maximum, et pour les soignants, plus d'heures de nuit ou de gardes et un peu plus de temps passé auprès des soignants. "C'est une autre qualité de vie explique Virginie Colin infirmière aux Urgences de Périgueux durant 27 ans, et qui a rejoint le CMSI, ajoutée à une prise en charge des patients satisfaisante et çà, c'est un grand plaisir" Le CMSI fonctionne du lundi au vendredi de 9 heures à 19 heures.