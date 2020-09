Périgueux : quatre agents de la ville testés positifs au coronavirus

La ville de Périgueux annonce dans un communiqué que quatre agents ont été testés positivement à la Covid-19. Les agents en contact avec les personnes testées positivement ont été placés en télétravail, et une désinfection totale de l'hôtel de ville sera réalisée ce samedi.

L'information a été rendue publique ce vendredi 11 septembre par le biais d'un communiqué de la maire de Périgueux. "Dans une volonté totale de transparence" Delphine Labails informe que quatre agents de la ville de Périgueux ont été testés positivement à la Covid-19.

L'hôtel de ville de Périgueux sera entièrement désinfecté

Dés la connaissance du premier cas, mardi 8 septembre au matin, la maire de Périgueux assure que toutes les mesures nécessaires de prévention ont été mises en oeuvre.

En lien avec l'Agence régionale de santé, les cas contacts ont été recensés et testés. Les bureaux concernés ont été désinfectés, et les mesures de prévention et les gestes barrières ont été renforcés dans l'ensemble de l'hôtel de ville.

Les agents qui ont été en contact au cours des derniers jours avec les personnes testées positivement ont été placés en position de télétravail dans l'attente des résultats de leurs tests.

Une opération de dépistage collectif sera organisée dès le début de la semaine prochaine dans les locaux de l'hôtel de ville pour les agents qui le souhaitent, et le service municipal de nettoyage et d'entretien des bâtiments procédera ce samedi 12 septembre à la désinfection totale du bâtiment.