Périgueux : une exposition photo pour changer le regard sur le cancer

Périgueux, Périgueux, Dordogne, France

Parce qu'un regard en dit parfois beaucoup, les couloirs du service oncologie de la polyclinique Francheville à Périgueux accueillent une exposition photo réalisée par un des patients du service. Gilles Vadin s'est attaché aux regard des patients, des soignants, des amis et des proches des malades, quatre vingt paires d'yeux en tout accompagnées de messages, de mots pour dire la douleur ou l'espoir. Pascale a bien voulu livrer son regard de combattante à l'objectif de Gilles Vadin, un regard que la maladie a changé: "oui, on regarde autrement la vie, de façon plus positive pour moi. Ça t'ouvre les yeux , on peut se battre . Mon regard est un regard de combattante.

Les yeux de Pascale sur les murs du service d'oncologie de la polyclinique Francheville - Gilles Vadin

Changer le regard sur la maladie

Si Gilles Vadin a voulu capturer ces yeux, c 'est pour changer le regard sur la maladie. Au début de ma maladie, aux premières séances de chimiothérapie, votre système immunitaire est à plat. Donc on m'a dit, attention, protégez-vous, donc moi je me suis mis un masque et quand j'étais dans la rue, beaucoup de regards se sont tournés vers moi et ce n'était pas des regards positifs. Il a donc photographié vingt cinq patients très courageux selon Géraldine Fougère art-thérapeute: ce n'est pas évident d'être photographié à un moment où la maladie peut vous fatiguer, vous n'êtes pas au mieux de votre forme; donc c'est très très courageux. Ces regards qui en disent long ont réussi à ramener Gilles Vadin du côté des vivants .

Ça m'a donné la force d'avancer

_Ça m'a donné la force d'avancer_, de continuer à me battre et surtout ça m'a montré qu'on n'est pas seul. Parce que quand on apprend qu'on a un cancer, c'est un gros coup de massue et là, on perd tout. Et en fait non, il y a la famille, les amis et grâce à la maladie voyez-vous, ça m'a permis de rencontrer de belles personnes. Après ces quatre vingts regards bleus, verts, noirs marrons, assortis de commentaires et de messages de leurs propriétaires, l'exposition se termine par un miroir, où vous n'avez plus qu'à plonger les yeux, pour vous regarder bien en face.

Gilles Vadin, artiste photographe qui expose à la polyclinique Franchecville © Radio France - Valérie Déjean

L'exposition est à voir au premier étage du service oncologie de la polyclinique Francheville jusqu'à la fin du mois d'avril.