Périgueux : Une prostate géante pour mieux comprendre le cancer

Une prostate géante sera installée sur le parvis de la polyclinique Francheville à Périgueux ce samedi 12 octobre 2019. La réplique gonflable de trois mètres de haut et cinq mètres de long, fait partie des animations du "prostate tour". Depuis trois ans, le laboratoire Janssen promène cette structure pédagogique dans toute la France.

50 000 hommes atteints d'un cancer de la prostate chaque année

Ce dispositif permet de sensibiliser le grand public aux pathologies qui touchent la prostate. En France, le cancer de la prostate est le premier cancer chez l'homme et le troisième en termes de mortalité. Près de 50 000 hommes sont touchés par cette maladie chaque année et est à l'origine de plus de 8000 décès. Le risque de cancer de la prostate augmente avec l'âge : 66% des malades sont âgés de plus de 65 ans.

Le nouveau robot de chirurgie Da Vinci

Entre 10h et 15h30, le public pourra donc visiter cette prostate géante qui reproduit fidèlement l'organe et permet de se rendre compte de l'évolution de la maladie. Des chirurgiens urologues de la polyclinique seront sur place pour répondre aux questions sur les maladies, leurs dépistages et leurs traitements. Le public pourra également assister à une présentation du nouveau robot Da Vinci (un robot qui assiste les chirurgiens) et visiter une partie des nouveaux bâtiments de la polyclinique ( de 10h à 13h).

Tout savoir sur le prostate tour sur la page sur le site internet Monsieur prostate.